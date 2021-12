Capita spesso di avere a che fare con fogli o documenti materiali di cui ci interessa possedere il testo. Magari si tratta di un pezzo di articolo di giornale che vorremmo conservare. Oppure ancora si tratta di un passo di un libro che abbiamo a cuore e che vorremmo condividere con amici appassionati. Oppure di un documento che vorremmo citare nella nostra tesi e di cui abbiamo bisogno per proseguire il nostro filo argomentativo. O magari, nel mondo degli affari o del diritto, di un documento che dobbiamo citare in maniera precisa (una lista o un passaggio di testo ad esempio). Ciò che ci serve però non è la semplice foto o scannerizzazione. Avremmo bisogno propriamente del testo per lavorarci e magari modificarlo e completarlo.

Talvolta rinunciamo all’idea di copiarlo perché ci sembrerebbe difficile e lungo. Altre volte ci proviamo. Magari chiediamo aiuto ad un’altra persona che ci detti il testo per fare più rapidamente. Oppure impieghiamo così tanto tempo ed energie da essere infastiditi per l’azione. In questi casi, ci farà sicuramente piacere sapere che, per le prossime volte, esiste un rimedio semplicissimo per evitare il problema. Ed è accessibile da qualsiasi smartphone. Con questa funzione che pochi conoscono potremmo risparmiare ore per usare i testi di cui non abbiamo altro che una foto. Come se non bastasse, può essere utilizzata persino per i testi scritti a mano, anche se in questo caso sarà molto più arduo il riconoscimento da parte del sistema operativo.

Applicazioni gratuite e facili da ottenere su smartphone

La tecnologia alla base della funzione si chiama OCR. La sigla starebbe per ‘Optical Character Recognition’. In pratica si tratta di un sistema di riconoscimento ottico del testo. Alcuni smartphone hanno già integrata la funzione all’interno della fotocamera. Si tratta di una funzione molto rara perché presente solo in iOS 15 e iPadOS. Per tutti gli altri sarà molto utile sapere che esistono applicazioni scaricabili gratuitamente su Android ed iOS in grado di svolgere il compito.

Due delle più note, e che sembrano godere di un maggior riscontro tra le recensioni degli utenti, sono Adobe Scan e Microsoft Office Lens. In entrambi i casi le applicazioni si occupano anche di altre funzioni, quali la scannerizzazione di testi fotografati e la trasformazione in PDF. Ma, tra le varie possibilità di modifica e di utilizzo, vi è anche quella che prevede la possibilità di copiare il testo presente nella foto. Una funzione utilissima e semplice, che possiamo poi utilizzare per creare un file da condividere con i nostri contatti, inviare via email, o da salvare nel telefono.

Come se non bastasse, forse in pochi sanno che persino la celebre piattaforma Google Traduttore è in grado di assicurare una funzione simile. Infatti, basterebbe scaricare l’applicazione su telefono o iPad. Ci renderemo conto che tra le funzioni assicurate vi è quello della traduzione (anche immediata) di testi fotografati nelle varie lingue.

Ecco allora risolto un fastidioso problema ed aprirsi nuove possibilità. Peraltro esistono alcune funzioni sconosciute ai più del nostro telefono. Alcune ci possono aiutare in attività concrete della vita come risparmiare un sacco di tempo in fila. Altre ci renderanno possibile svolgere attività che normalmente non prevedono l’utilizzo del telefono.