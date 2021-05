Il caldo si avvicina ed è un ottimo momento per allenarsi con qualche ricetta rinfrescante per l’estate. Se non abbiamo voglia di gelato e metterci a fare una torta è troppo, ecco pronta la soluzione: con questa freschissima ricetta estiva faremo contenti tutti i nostri amici in modo facile e veloce.

Basta pochissimo tempo, un po’ di creatività, ma soprattutto fragole e mango! Un po’ di sapore di bosco e un tocco esotico per dare nuovo vigore ai nostri dolci. Un’idea perfetta per concludere qualsiasi banchetto con pochi ingredienti e pochissima fatica.

Ecco cosa ci serve per la nostra ricetta:

fragole;

mango;

zucchero;

crema vegetale o gelatina;

acqua;

grano saraceno.

Per prima cosa laviamo e puliamo mango e fragole. Poi tagliamoli con cura, facendo attenzione e rimuovendo il grosso nocciolo centrale dal mango e i semini dalle fragole. Frulliamo entrambi i frutti, dividendoli in due contenitori separati, e aggiungiamo zucchero da entrambe le parti.

A questo punto mettiamo l’acqua in una terrina e aggiungiamo la crema. Montiamo con la frusta accuratamente: poi aggiungiamo le fragole e il mango sempre mantenendoli in due recipienti separati. In questo modo potremo fare due strati separandoli con il grano saraceno, che farà da strato intermedio tra i due.

Con il grano avanzato poi potremo decorare e guarnire la mousse, impreziosendola. In alternativa alla crema vegetale potremo usare della gelatina, da fare ammorbidire in acqua fredda per poi strizzarla e scioglierla a bagnomaria. In questo caso dovremo ricordarci di usare anche uno stampo per dare la forma desiderata alla nostra mousse prima di lasciarla rassodare nel frigorifero.

Ecco pronta una delizia che tutti i nostri amici ci invidieranno, soprattutto con il caldo!

Potremo gustarla da soli dopo una lunga giornata di lavoro, condividerla con chi ci viene a trovare o suggerirla a qualche amica o amico per un’occasione speciale