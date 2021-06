Stiamo cercando un primo piatto leggero e dal gusto particolare? Vogliamo stupire il nostro partner con una ricetta afrodisiaca? Il segreto è uno solo: la cannella. E oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo come preparare un risotto in cui è proprio la cannella a farla da padrone. Con questa comune spezia prepareremo il piatto più dolce, leggero e afrodisiaco dell’estate. Ecco il necessario e come fare.

Gli ingredienti

Per il risotto alla cannella per 4 porzioni ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 3 etti di riso;

b) 150 g di polpa di maiale;

c) 1 etto di parmigiano;

d) 50 g di burro;

e) rosmarino o origano;

f) mezzo cucchiaio di cannella;

g) brodo di carne;

h) sale e pepe.

Con questa comune spezia prepareremo il piatto più dolce, leggero e afrodisiaco dell’estate: la preparazione

Iniziamo a preparare il nostro risotto alla cannella partendo dalla carne. Togliamo le parti più grasse e tagliamo il maiale a pezzetti. Mettiamoli in una ciotola abbastanza grande, aggiungiamo sale e pepe e facciamo riposare in frigo per un’ora coprendo il contenitore con la pellicola.

Trascorso questo tempo possiamo iniziare a cuocere. Prendiamo una pentola e facciamo sciogliere il burro. Quando diventa liquido aggiungiamo la carne e condiamo con il rosmarino. Teniamo il fuoco basso e mescoliamo per almeno un quarto d’ora. Se i pezzetti di maiale iniziano a seccarsi allunghiamo il tutto con il brodo di carne.

È il momento di aggiungere il riso. Mettiamolo nella stessa pentola e calcoliamo i tradizionali venti minuti per la cottura. Cinque minuti prima di togliere il riso aggiungiamo un pizzico di sale e la cannella. Mescoliamo per distribuire bene la spezia e trasferiamo su una padella.

Per rendere il risotto indimenticabile dovremo mantecare per qualche minuto. Prepariamo una padella con una noce di burro e il parmigiano. Aggiungiamo il riso e mescoliamo a fuoco lento fino a ottenere la consistenza giusta. Siamo pronti per servire, magari con un vino rosso leggero o con un bianco fresco molto consistente. Se cerchiamo un dolce estivo per completare il menù lo chef consiglia delle gustose albicocche farcite.