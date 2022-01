Con questa colorata verdura invernale gli spaghetti aglio, olio e peperoncino diventeranno un primo piatto innovativo e gustoso

Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino sono un primo piatto tipico della cucina italiana. Con appena tre ingredienti, facilmente reperibili in dispensa, abbiamo la possibilità di realizzare un piatto gustoso e soprattutto veloce. Il più delle volte, sono la ricetta ideale da preparare quando abbiamo poco tempo a disposizione e vogliamo mangiare un piatto delicato, completo e nutriente. Altre volte, però, possono anche essere una base da arricchire con altri ingredienti in un mix innovativo e fantasioso. In questi casi, le verdure di stagione ci permettono di giocare con sapori e colori, per piatti delicati, golosi e stupefacenti.

Pertanto, anche un semplice piatto tipico della cucina classica con pochi ingredienti in aggiunta può trasformarsi in una piacevole novità per il palato. È il caso degli spaghetti aglio, olio e peperoncino. Infatti basta una colorata verdura per dare un tocco d’eleganza ad un piatto generalmente monotono. Con la barbabietola rossa, possiamo realizzare una ricetta in grado di lasciare a bocca aperta i nostri ospiti. Andiamo a vedere gli ingredienti per gli spaghetti rossi con aglio, olio e peperoncino per 4 persone:

800 gr. di barbabietola rossa;

350 gr. di spaghetti;

2 spicchi d’aglio;

1 peperoncino fresco;

1 yogurt intero;

erba cipollina, prezzemolo q.b;

olio extravergine d’oliva, sale, pepe q.b.

Mettiamoci all’opera

Iniziamo dalla pulizia della barbabietola rossa. Sciacquiamola sotto l’acqua corrente, peliamola e tagliamola a fettine. Frulliamo la barbabietola aggiungendo a filo un cucchiaio d’olio. Aggiungiamo circa 4 bicchieri d’acqua e continuiamo a frullare per qualche secondo, filtriamo il succo con l’aiuto di un colino. Riprendiamo gli scarti della barbabietola ed essicchiamoli in forno per una decina di minuti, distanziandoli per bene l’uno dall’altro. Di tanto in tanto, controlliamo per evitare che si brucino.

Spaghetti risottati

In una padella capiente lasciamo imbiondire per qualche minuto uno spicchio d’aglio con quattro cucchiai d’olio e un peperoncino fresco tagliato a rondelle. Uniamo gli spaghetti e li lasciamo tostare per mezzo minuto, aggiustandoli di sale. Bagniamo gli spaghetti con un bicchiere d’acqua calda, quindi uniamo una parte di succo di barbabietola. Come se fosse un risotto, proseguiamo la cottura della pasta in padella unendo poco per volta il succo di barbabietola e l’acqua calda.

Intanto riprendiamo dal forno gli scarti di barbabietola essiccati e riduciamoli in polvere.

Quando gli spaghetti avranno raggiunto la giusta consistenza, li condiamo in pentola con 4 cucchiaiate di yogurt. Con una spatola amalgamiamo il tutto e aggiungiamo un pizzico di sale, dell’olio extravergine d’oliva e dell’erba cipollina tagliata a tocchetti.

Tocco finale

Distribuiamo gli spaghetti nei piatti. Prima di servire in tavola, completiamo le porzioni con dell’aglio fresco tagliato a fettine, prezzemolo fresco, pepe e una manciata di polvere di barbabietola.

