Con quella in corso il titolo Banco BPM potrebbe chiudere la quarta settimana consecutiva al rialzo. Quali potrebbero essere le implicazioni?

La prima parte dell’anno per Banco BPM è stata molto intensa. Infatti, il ruolo di preda nel M&A bancario italiano ha fattobene al Banco BPM salito del 22,87% in una settimana e di circa il 50% prima della crisi in Ucraina. Ovviamente, la crisi in corso con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha abbattuto il titolo come tutto il settore bancario. Tanto che le quotazioni di Banco BPM sono arrivate a perdere oltre il 40%.

Adesso, però, con quella in corso il titolo Banco BPM potrebbe chiudere la quarta settimana consecutiva al rialzo. Una sequenza del genere non si vedeva proprio da inizio anno e potrebbe preludere a un interessante movimento rialzista. Affinché, però, questo rialzo prenda piede e porti il titolo su livelli che non vede dal 2016, ci sarebbe un fortissimo ostacolo da superare in area 3,517 euro (I obiettivo di prezzo). Questo livello è particolarmente importante in quanto corrisponde ai massimi annuali di Banco BPM. Livelli dai quali è iniziato il ritracciamento di cui abbiamo parlato in apertura di questo report.

Qualora l’ostacolo in area 3,517 euro dovesse essere superato le quotazioni potrebbero partire verso il secondo obiettivo più probabile in area 4,908 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 6,299 euro.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 2,657 euro. In questo caso ci sarebbero elevate probabilità di vedere le quotazioni scendere fino in area 1,554 euro. Una conferma in tal senso si potrebbe avere con una chiusura settimanale inferiore a 2,565 euro.

Come riportato su riviste specializzate, gli analisti hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 27%.

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 27 aprile in area 3,069 euro in rialzo dell’1,25% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale