Qualcuno disse una volta che se c’è un campo lavorativo in cui ci sarà sempre impiego è quello alimentare. Ragionamento anche abbastanza logico visto che dobbiamo mangiare quotidianamente. Anche in questo settore la nostra Italia rappresenta come spesso accade un’anomalia. I dati statistici confermano che continuiamo effettivamente a fare la spesa, ma siamo ovviamente molto più oculati. Per quanto riguarda invece le organizzazioni e le aziende, da un po’ di tempo, stiamo viaggiando su due binari diversi. Da un lato la Grande Distribuzione abbastanza in sofferenza. Dall’altro l’esplosione del fenomeno discount e dei supermercati a gestione familiare. Proprio parlando di discount, con quasi 7.000 punti vendita nel Mondo questa importante azienda offre lavoro anche in Italia.

Nuove aperture al Nord

Una delle aziende che sta aprendo una quantità notevole di supermercati è la tedesca Aldi. Senza nessun impatto dovuto alla crisi, anzi con numeri continuamente in crescita, prosegue la sua politica di sviluppo commerciale. Il gruppo tedesco fa parte della GDO, ossia la Grande Distribuzione Organizzata, ma con numeri e strutture più simili a un discount. E proprio questo tipo di organizzazione è una delle sue forze.

Arrivata In Italia nel 2018, in pochissimo tempo Aldi ha già aperto più di 100 negozi, ma si sta ampliando soprattutto in 3 regioni:

Emilia-Romagna;

Lombardia;

Veneto.

Consultando direttamente il sito potremmo accedere alle figure professionali attualmente ricercate. Attenzione a una cosa molto importante: Aldi assume apprendisti, ma anche figure part-time e full time. Orari flessibili che possono decisamente far comodo alle famiglie.

Non solo addetti vendita ma anche manager in Aldi

Data l’esplosione delle aperture sul nostro territorio, Aldi sta ricercando parecchi profili, dall’addetto vendita fino allo store manager. Ma sono previsti anche ruoli intermedi di responsabilità, così come figure manageriali della formazione. Tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tantissimi i posti messi a disposizione.

Un’azienda presente ormai in tutto il Mondo

Partita dalla Germania e ritenuta da molti l’alternativa alla forse più famosa Lidl, Aldi è presente oggi in 11 Paesi di tutto il Mondo. Arrivando persino in Australia. La sede operativa e amministrativa per l’Italia è a Verona. Attualmente è presente soprattutto nelle regioni del Nord Italia. Le candidature sono proponibili direttamente sul sito nella sezione “lavora con noi”, dedicata alle carriere.

