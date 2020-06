Con quali patologie invalidanti spetta la pensione Inps? Infatti a chi è affetto da malattie invalidanti spetta la pensione Inps, ma non tutte le patologie danno diritto all’assegno di invalidità. Ci sono malattie rare e menomazioni che non rientrano nell’elenco che l’Ente previdenziale ha stilato. Per ottenere agevolazioni fiscali, permessi retribuiti, assegni di accompagnamento o pensioni di invalidità occorre presentare la certificazione medica che attesti la specifica patologia. In un precedente articolo abbiamo spiegato al lettore “Con quale percentuale di invalidità si ha diritto alla pensione?”.

Adesso scorriamo insieme l’elenco delle malattie e delle menomazioni per sapere con quali patologie invalidanti spetta la pensione Inps. Iniziamo col dire che sono innumerevoli le patologie che l’Ente previdenziale riconosce. Ma ciò non significa che per ognuna di esse l’Inps eroghi la pensione di invalidità. Molto dipende dal grado di compromissione psicofisica, dalla tipologia della malattia e dalla percentuale di inabilità che la menomazione provoca.

Con quali patologie invalidanti spetta la pensione Inps?

I benefici economici e le agevolazioni che l’Inps eroga offrono sostegno ai contribuenti che, a causa di patologie invalidanti, hanno una ridotta capacità lavorativa. Alcuni soggetti in realtà presentano compromissioni del funzionamento psicofisico talmente gravi da non poter svolgere alcuna mansione quotidiana e lavorativa.

La nota all’articolo 1 del Decreto legislativo n. 509/1988 contiene aggiornamenti relativi alle categorie delle patologie invalidanti sia acquisite che congenite. E nell’elenco delle malattie rientrano i soggetti affetti da minorazioni, da disturbi psichici o da “insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo”.

Le malattie invalidanti che l’Inps riconosce sono suddivise in categorie che corrispondono ai diversi apparati che riportano menomazioni o funzionamento compromesso. Sul portale ufficiale dell’Ente è possibile reperire informazioni relative all’elenco delle malattie invalidanti per le quali si possono richiedere benefici e agevolazioni.

Le patologie invalidanti riguardano l’apparato cardiocircolatorio, respiratorio, digerente, urinario, endocrino. Ma nell’elenco rientrano anche le malattie del sistema ostearticolare e locomotore, neurologico, psichico, uditivo e vestibolare, fonatorio, visivo, olfattorio. Così come patologie invalidanti sono quelle immunitarie, neoplastiche, sistemiche, ematologiche, reumatiche, congenite o malformative o che interessano l’apparato stomatognatico e riproduttivo.