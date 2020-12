I consulenti di ProiezionidiBorsa rispondono ai Lettori che chiedono con quale reddito ISEE si ottengono aiuti economici per le spese di affitto nel 2021. Anche per il prossimo anno le famiglie con difficoltà finanziarie possono beneficiare di contributi economici per sostenere i costi di locazione. Purché si rientri entro specifici limiti reddituali e l’immobile risulti come prima abitazione. A ciò si aggiunga la registrazione dell’atto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate e la residenza nel Comune che eroga il sussidio a sostegno del richiedente.

Nell’articolo “Chi percepisce il reddito di cittadinanza può chiedere il bonus affitto 2020?” la Redazione ha fornito ulteriori indicazioni in merito. Di sicuro, il sussidio finanziario non spetta ai contribuenti che già beneficiano di altre misure a sostegno della locazione. Altra condizione da rispettare per ottenere il bonus affitto prevede il pagamento regolare dell’affitto da parte del richiedente. Inoltre è necessario che non sussista assegnazione di alloggi in modalità agevolata o secondo convenzioni da parte del contribuente che inoltra domanda al Comune di appartenenza. Occorre dunque sapere infine con quale reddito ISEE si ottengono aiuti economici per le spese di affitto nel 2021 e chi potrà beneficiarne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Con quale reddito ISEE si ottengono aiuti economici per le spese di affitto nel 2021?

A breve riceverà conferma con la Legge di Bilancio 2021 il sostegno finanziario a vantaggio delle famiglie italiane che devono fronteggiare il pagamento dell’affitto. A causa dell’emergenza epidemiologica molti nuclei familiari hanno avuto difficoltà a reperire risorse economiche per provvedere alle spese di locazione. Anche per il 2021 comunque lo Stato ha provveduto a finanziare questa misura assistenziale ai contribuenti con un reddito modesto. I limiti reddituali che consentono l’accesso al beneficio economico per il 2021 cambiano a seconda del Comune di residenza del richiedente. Ne consegue che per sapere se si rientra nella platea dei beneficiari occorre consultare il bando che dovrebbe essere presente sul portare degli uffici comunali.