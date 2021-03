Per evitare il pagamento del ticket sanitario è necessario che il contribuente rientri in specifiche fasce reddituali. Insieme alla Redazione analizzeremo pertanto con quale reddito familiare si ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario 2021. Risulta esente dal pagamento del ticket anche il soggetto che soffre di alcune malattie croniche, gli invalidi e i titolari di Legge 104. Si rimanda a tal proposito all’articolo “Per quali patologie si ha diritto all’esenzione ticket 2020?”.

Anche i cittadini economicamente più deboli ricevono un aiuto nel momento in cui ottengono l’esenzione. Per fruire del beneficio bisogna sapere con quale reddito familiare si ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario 2021. Il contribuente ultrasessantenne che percepisce la pensione minima gode dell’esenzione se a suo carico risulta un familiare. Per essere a suo carico il parente deve dichiarare un reddito al di sotto dei 2.840 euro su base annua. L’esenzione spetta anche ai beneficiari dell’assegno sociale con figli o parenti fiscalmente a carico di cui occorre certificare la presenza nel nucleo familiare.

Con quale reddito familiare si ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario 2021?

Per godere dell’esenzione il reddito familiare non deve inoltre superare la soglia dei 36.151,98 euro per i contribuenti di età inferiore ai 6 anni o di oltre 65 anni. E persino i soggetti che non hanno un impiego con retribuzione sono esenti dal pagamento se dichiarano redditi al di sotto degli 8.263,31 euro. Si consideri che la soglia reddituale sale a 11.362,05 euro se il disoccupato ha il coniuge a proprio carico.

A ciò si aggiunga che per ogni eventuale figlio fiscalmente a carico all’interno del nucleo familiare cambia il requisito di accesso all’esenzione. Nello specifico, la soglia reddituale aumenta di 516,46 euro per ogni figlio che risulta a carico del contribuente disoccupato. Per conoscere nel dettaglio le categorie di cittadini che possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento occorre consultare il Decreto legislativo 537/1993. Secondo la normativa vigente si valuta il reddito complessivo familiare con riferimento all’anno precedente alla richiesta di esenzione. Inoltre per individuare quali familiari possono ritenersi a fiscalmente a carico bisogna far riferimento all’articolo 12 del TUIR.