In un articolo precedente abbiamo visto come scegliere l’Università in base alle prospettive di carriera e di guadagno. In questo, risponderemo alla domanda con quale laurea è più facile trovare lavoro.

La scelta decisiva

Ottobre è un mese particolarmente importante in quanto molti giovani mettono le basi per il proprio futuro scegliendo la facoltà universitaria da frequentare.

A causa del Covid molte professioni spariranno, ma nuove professioni nasceranno per intercettare le nuove esigenze.

Quali sono dunque le qualifiche più cercate in Italia?

Vediamo insieme, quindi, con quale laurea è più facile trovare lavoro.

Per l’anno accademico in corso (2020-2021) le previsioni confermano ingegneria come corso di laurea con più sbocchi lavorativi.

Da parecchi anni ormai, infatti, i laureati che riescono a trovare lavoro più facilmente (e con uno stipendio mediamente alto) sono gli ingegneri informatici. Buone le prospettive anche per i laureati in ingegneria edile, ingegneria dell’automazione, ingegneria meccanica, ingegneria biomedica.

Considerati i tempi che corrono, non c’è da stupirsi che per questo anno accademico, e verosimilmente anche in futuro, una delle figure professionali più richieste è quella di infermiere. Non solo Covid-19: l’invecchiamento della popolazione è ormai un dato consolidato e in Italia in numero di pazienti anziani sta aumentando, da qui uno dei motivi per cui la Laurea in scienze infermieristiche è sempre più richiesta.

Con quale laurea è più facile trovare lavoro?

Esiste una classifica delle lauree più richieste dal mondo del lavoro in Italia? La risposta è sì! Ecco la classifica:

statistica;

ingegneria edile;

ingegneria informatica;

economia;

medicina;

chimica farmaceutica;

scienze infermieristiche.

Quali sono le migliori Università italiane?

È da poco stata rilasciata la classifica mondiale delle migliori università del 2020-2021 stilata dal CWUR (Center for World University Rankings). Ecco le prime 10 università italiane presenti in lista:

La Sapienza, Roma;

Padova:

Statale di Milano;

Bologna;

Torino;

Università di Napoli Federico II;

Firenze;

Pisa;

Genova;

Pavia.

Esistono anche altre classifiche, se ti interessa consultarle puoi cliccare qui.