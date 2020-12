Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come ogni anno, negli ultimi giorni di dicembre il Parlamento discute la Legge di Bilancio. Questa manovra è di particolare importanza poiché determina gli stanziamenti economici per i dodici mesi successivi. In altre parole, le Legge di Bilancio influenza le future scelte politiche orientandone le logiche e gli impatti. Nelle ultime ore è emersa la volontà del Governo di intervenire per ridurre il divario tecnologico ancora presente nel nostro Paese. Non per tutti, infatti, è possibile accedere sistematicamente ad Internet a causa del costo di dispositivi informatici e delle connessioni.

Questo determina un’asimmetria nell’accesso all’informazione che impedisce ad alcune fasce di popolazione di informarsi ed interagire alla pari con gli altri. Il futuro “kit digitalizzazione” dovrebbe consentire di abbattere queste barriere e dare accesso alla rete a tutte le categorie socioeconomiche. Vediamo quindi chi potrà richiederlo e con quale ISEE si ha diritto a smartphone ed Internet gratis.

Un emendamento alla manovra economica

Maggioranza parlamentare e Governo si sono accordate nelle ultime ore in merito ad uno specifico emendamento alla Legge di Bilancio. La manovra stanzierà quindi 20 milioni di euro nel 2021 per ridurre il divario tecnologico ed informativo tra i cittadini. Saranno infatti le famiglie meno abbienti a beneficiare del bonus e ad avere accesso ai contenuti presenti in rete. Le discussioni per determinare con quale ISEE si ha diritto a smartphone ed Internet gratis hanno individuato una specifica categoria reddituale.

Recentemente, la Redazione di ProiezionidiBorsa aveva analizzato le agevolazioni previste per chi ha un ISEE inferiore a 20.000 euro. Proprio questa soglia consentirà nel 2021 l’accesso al “kit digitalizzazione” previsto dal Governo.

Con quale ISEE si ha diritto a smartphone ed Internet gratis

Abbiamo visto che le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro potranno accedere al “kit digitalizzazione”. Il nuovo emendamento consentirà, quindi, a molte persone in difficoltà di ricevere un cellulare con connessione ad Internet in comodato d’uso. Un incentivo che si somma al “bonus PC” che ha previsto 500 euro di incentivo per l’acquisto di dispositivi telematici. Inoltre, il pacchetto comprenderà anche l’abbonamento a due organi di stampa e all’app IO.

Insomma, un aiuto da parte dello Stato per accedere all’informazione e per gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Gli interessati potranno farne richiesta solo se in possesso dello SPID nelle modalità attualmente in discussione in Commissione Bilancio della Camera.