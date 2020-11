Il Governo, a causa dell’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Covid 19, ha messo a disposizione di molte famiglie in difficoltà, numerose agevolazioni e Bonus a sostegno dei redditi più bassi. Dalle agevolazioni fiscali ai contributi per gli asili nido, dai congedi parentali al sostegno per le madri lavoratrici. Dai sussidi riconosciuti alle famiglie e ai lavoratori per pagare gli affitti di casa, ai Bonus per le ristrutturazioni, mobili ed elettrodomestici.

Un complesso di misure nuove che unite a quelle già previste, richiedono un attento studio da parte degli esperti del settore. Chiamati poi, a tradurre le normative e le circolari per renderle accessibili a tutti i potenziali beneficiari. Il rischio che si corre in questo labirinto è di non capire chi ne ha diritto e chi no.

Un pò come accade nel sistema pensionistico italiano. Una vera e propria giungla al cui interno facilmente ci si perde!

I Consulenti di ProiezionidiBorsa, proprio per scongiurare tale rischio, illustrano ogni giorno tutte le possibilità che lo Stato e i Comuni e i diversi Enti pubblici offrono ai cittadini in difficoltà. Impresa che non sempre risulta semplice.

Quest’oggi, spiegheremo con quale ISEE le madri disoccupate e casalinghe possono beneficiare di 1.740,60 euro di bonus dal Comune. Parliamo, dunque, del Bonus 2020 riconosciuto dal Comune ed erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Più che di un rimborso si tratta di un contributo alle spese che, come anticipato sopra, il Comune di residenza, su domanda dell’interessato, riconosce alle madri disoccupate o casalinghe o anche a coloro che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi, che hanno partorito, o preso in affido o adottato un bambino. Tuttavia, per aver diritto a questo assegno della durata di 5 mesi è necessario non raggiungere una determinata soglia di reddito. Reddito misurato tramite il modello ISEE.

Qui gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno spiegato cos’è l’ISEE e a cosa serve. Ebbene, molte agevolazioni sono erogate dallo Stato e dai Comuni quando il reddito del nucleo familiare del richiedente non supera determinate soglie. Soglie stabilite dalla legge stessa.

Per poter richiedere un assegno di 348,12 euro al mese per cinque mensilità, per un totale di 1.740,60 euro, quale contributo alle spese per le madri disoccupate e casalinghe, non si deve superare un determinato ISEE. Vediamo insieme quale.

Per l’anno 2020 l’INPS erogherà il sussidio ai cittadini con un reddito ISEE pari e non superiore a 17.416,66 euro.

Per qualunque informazione, il cittadino potrà rivolgersi ad un Patronato per presentare la domanda per accedere all’agevolazione.