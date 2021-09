Esistono tanti modi di comunicare nel Mondo. E la modalità verbale è solo una delle tante forme di dialogo che possiamo trovare nel corso della nostra vita. Per esempio, il nostro corpo ci parla ogni giorno, ma non lo fa ovviamente attraverso le parole. L’organismo, infatti, per farci arrivare un messaggio, crea dei segnali che sta a noi recepire con immediatezza. Di questo avevamo già parlato in “Anche un semplice dolore alle ossa soprattutto notturno potrebbe essere l’avviso di un tumore che sta crescendo”. E anche nel nostro precedente articolo “Molti pensano sia una semplice cistite ma questo fastidio potrebbe essere la spia di un tumore”, ci ritroviamo in una situazione analoga. Molto simile, tra l’altro, a quella di cui tratteremo oggi.

Con prurito a gambe e occhi il corpo potrebbe star comunicando che c’è un tumore in agguato

Alcuni sintomi potrebbero indicare la presenza di malattie che non vorremmo mai trovarci ad affrontare. E, per esempio, con prurito a gambe e occhi il corpo potrebbe star comunicando che c’è un tumore in agguato. Si tratta del sarcoma di Kaposi, che si trova nei vasi sanguigni o linfatici. Si tratta, fortunatamente, di una forma piuttosto rara di tumore; quindi, le probabilità di trovarsi in una tale situazione non sono eccessivamente alte. Questo tipo di malattia si sviluppa soprattutto a causa dell’Herpes Virus. Gli esperti, per indicarlo, utilizzano la sigla di HHV8. Dunque, non prendendo questo tipo di virus, sviluppare il sarcoma di Kaposi sarebbe impossibile.

I sintomi del sarcoma di Kaposi, tutti i segnali che il corpo invia per avvisarci

Come afferma l’AIRC, ci sono diversi sintomi che indicano la presenza del sarcoma di Kaposi. Tra questi, ovviamente, abbiamo indicato già prurito a occhi e gambe. Oltre questo, però, ci sono tanti altri segnali che l’organismo invia. Tra questi, possiamo identificare la comparsa di alcune macchie viola o rosse e di lesioni sulla pelle di vario tipo. Inoltre, si dovrebbero riscontrare alcuni noduli che potrebbero apparire nel corso della malattia. Sono proprio queste lesioni a creare il bruciore a occhi e gambe e il conseguente prurito che ne deriva.

Ma questo è il sintomo, come abbiamo indicato con il condizionale, che potrebbe comparire ma che di per sé non è distintivo del tumore. Se invece il tumore dovesse colpire gli organi interni, potremmo ritrovarci in situazioni di ostruzione o sanguinamento. E ovviamente, potremmo far seriamente fatica a respirare se dovesse coinvolgere i polmoni. Per qualsiasi dubbio, quindi, rivolgiamoci sempre al nostro medico di base.

