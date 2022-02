Quando indossiamo un paio di occhiali da sole ci sentiamo sicuramente più glamour perché ci danno un’aria fascinosa di chi ha la vita nelle proprie mani. Ci danno il piglio dell’individuo di successo o di chi non deve chiedere mai, come dice una nota pubblicità. Ma se badiamo all’estetica, qualche volta trascuriamo di verificare la qualità delle lenti. Che non è un dettaglio insignificante. Gli occhiali da sole ci proteggono dai raggi UV e andrebbero indossati anche d’inverno soprattutto in montagna, sulla neve. Infatti in alcune condizioni la forte luminosità potrebbe danneggiare la retina, una membrana interna dell’occhio. Vediamo allora quali requisiti devono avere gli occhiali da sole per proteggere la salute dei nostri occhi.

Attenzione alle truffe

Cerchiamo di stare attenti alle truffe. Con prezzi da 20 a 200 euro, dobbiamo imparare a districarci tra le innumerevoli e allettanti proposte che troviamo in commercio. Molto spesso ci lasciamo ingannare dall’estetica e compriamo d’impulso, senza controllare la presenza di requisiti importanti per la salute. Quanto conta il prezzo? Non sempre ciò che costa di più vale di più e questo lo sappiamo bene. A volte ci sono offerte convenienti su prodotti di qualità, di cui possiamo approfittare.

C’è un’operazione che possiamo fare da soli per controllare la qualità delle lenti. Poniamo gli occhiali vicino al bordo di un tavolo e facciamoli ruotare guardando attraverso le lenti. Se l’immagine si distorce o se si muove leggermente vuol dire che il prodotto non ha i requisiti di legge e potrebbe provocare tra l’altro mal di testa o capogiri.

Con prezzi da 20 a 200 euro, ecco come capire se gli occhiali da sole sono di buona qualità per non danneggiare gli occhi

Controlliamo innanzitutto se sulle lenti che stiamo acquistando compare il marchio CE, che significa Marchio di Conformità Europea e ci garantisce che le lenti sono state fabbricate secondo le disposizioni di legge.

Anche il filtro è importante e dovrebbe assorbire tra il 99% e il 100% dei raggi UV: la protezione più alta si ha con il filtro 0, la più bassa con il filtro 4. Troviamo queste informazioni nel foglietto illustrativo allegato al prodotto.

Infine, il colore. Che non si dovrebbe scegliere soltanto in abbinamento al look. Vediamo cosa c’è da sapere. Le lenti scure o molto scure non sono adatte per un uso giornaliero, ma solo in montagna o al mare. In città meglio scegliere le tinte leggere che proteggono senza impedirci di vedere bene. Se siamo miopi il marrone è il nostro colore perché ci fa percepire meglio la profondità e i contrasti. Il verde e il blu sono sicuramente di classe e adatti a chi fa molta vita all’aria aperta. Infine, il rosa e il giallo ci accompagneranno con simpatia negli sport all’aperto facendoci sembrare super stilosi.