Con l’arrivo della bella stagione si esce di più e si mangia più spesso fuori. Ristoranti e trattorie con proposte varie, anche tradizionali, si trovano ormai dovunque, in città e nei paesini. Se si è in giro per un weekend fuori porta o in città per una passeggiata rilassante, a volte, però, scoccia un po’ perdere tempo prezioso in un locale. A questo punto alcune volte si può risolvere in un modo gustoso e veloce, e non parliamo di fast food ma di street food. In tutta l’Italia ci sono, infatti, tante postazioni mobili in cui si possono acquistare dei cibi saporiti a poco prezzo.

Lo street food è caratterizzato generalmente da preparazioni di base farcite in vario modo. Pensiamo alle arancine o alla piadina. Un altro cibo da strada tipico delle nostre regioni meridionali è il calzone. Tra i più noti abbiamo quello napoletano e il siciliano, di solito fritti in olio bollente. Gli ingredienti sono abbastanza simili. Per una versione di quelli napoletani si possono impastare 530 grammi di farina 0 con 300 ml d’acqua in cui si è sciolto un po’ di lievito di birra e di zucchero. Far lievitare qualche ora e poi ricavarne 8 parti da stendere e farcire con salame, mozzarella o altro. Friggere e servire.

Con pomodoro e mozzarella o altro questo impasto in forno o fritto farà venire l’acquolina e non è la classica pizza

I calzoni unti d’olio da mangiare passeggiando sono una delizia, ma come abbiamo visto si possono preparare facilmente anche a casa. Ora scopriamo una versione siciliana.

Ingredienti:

500 g di farina 00;

50 g di strutto;

40 g di zucchero;

15 g di lievito di birra fresco;

15 g di sale;

200 ml di acqua tiepida.

Per il ripieno di possono usare 4 mozzarelle ben scolate e 300 grammi di prosciutto cotto.

Sciogliere il lievito nell’acqua con lo zucchero. Unirvi lo strutto e a pioggia la farina setacciata e alla fine il sale. Impastare bene, facendo alcune pieghe e reimpastando. Formare poi una palla da lasciare lievitare due ore. Prendere dopo un po’ di pasta, stenderla e riempirla con un po’ di mozzarella e del prosciutto. Chiudere il calzone e fare lievitare per circa un’ora. Alla fine friggere in olio bollente fino alla doratura.

Per una cottura al forno, i calzoni si possono spennellare con dell’uovo sbattuto, poi coprire di sesamo e cuocere a 200 gradi per 15/20 minuti. Con pomodoro e mozzarella o altro, fritti o al forno, mangiati camminando o comodamente a casa, i calzoni sono sempre un cibo appetitoso a cui è difficile resistere.