L’estate si avvicina e le temperature si alzano regalandoci giornate di sole magnifiche. Con l’arrivo della bella stagione la nostra alimentazione cambia. Iniziamo a prediligere cibi freschi come insalate e piatti veloci piuttosto che zuppe e minestre. Proprio per questo motivo oggi vogliamo suggerire un’idea per un pranzo semplice e veloce da realizzare che è l’ideale per questo periodo. Con pochissimi ingredienti possiamo preparare velocemente un pranzo goloso e fresco perfetto per le giornate più calde.

Ingredienti per le crepes

a) 200 gr di farina 00;

b) 300 ml di acqua;

c) 2 uova;

d) sale q.b.;

e) pepe q.b.;

f) 200 gr di patate;

g) 10 gr di olio di semi di arachidi.

Ingredienti per farcire

a) Formaggio spalmabile;

b) salmone affumicato a fettine;

c) rucola q.b.

Preparazione

Con pochissimi ingredienti possiamo preparare velocemente un pranzo goloso e fresco perfetto per le giornate più calde. Per preparare le nostre crepes dobbiamo mettere in una boule la farina 00, l’acqua e le uova. Con l’aiuto di una frusta amalgamiamo gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio. Aggiungiamo un pizzico di sale e pepe a piacere e mescoliamo nuovamente. A questo punto, grattugiamo le patate in modo molto fine, le uniamo al composto e mescoliamo con una forchetta. Nel frattempo, mettiamo una padella per crepes sul fornello a fuoco medio e facciamola scaldare.

Far cuocere e farcire le crepes

Aggiungiamo alla padella l’olio di semi di arachidi e facciamo in modo che esso sia uniforme su tutta la superficie. A questo punto, versiamo un mestolo di composto nella padella cercando di donargli per quanto possibile una forma rotonda. Facciamo cuocere la nostra crepes fin tanto che il bordo si stacca da solo dalla padella. Quando sarà arrivato il momento di girarla, la faremo cuocere allo stesso modo dall’altro lato. Riponiamole in un piatto da portata e ripetiamo la procedura per ogni crepes. Farciamo le nostre crepes con il formaggio spalmabile, salmone affumicato a fette e qualche foglia di rucola fresca.

