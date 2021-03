In Italia, si tende a privilegiare il caffè al tè. Però è bene provare ad espandere i propri orizzonti, perchè invitare gli amici per un bel tè è sempre una buona idea.

Il fatto è che non è semplicissimo capire come prepararne uno davvero buono. Di sicuro è importante scegliere le varianti giuste, e noi in questo articolo ne consigliamo una grandiosa. E poi, cos’altro? Esistono un paio di accorgimenti che in modo molto semplice sorprenderanno tutti. Vedremo che con pochissimi euro si può preparare un tè che lascerà tutti a bocca aperta.

Il segreto per un tè buonissimo

La cosa fondamentale da comprendere è che il tè sfuso è di qualità quasi sempre superiore a quello in bustina. Per cui, se vogliamo che il nostro tè del pomeriggio abbia successo, procuriamocene un po’.

Per preparare un ottimo tè sfuso, in teoria sarebbe necessaria una teiera di qualità, ma se non la possediamo non preoccupiamoci. Non è infatti il caso che spendiamo tanti soldi, perchè un buon tè si può fare anche senza. Possiamo infatti far bollire l’acqua in un pentolino e poi fare l’infuso direttamente nella tazza. La cosa importante è avere un infusore o un colino, che si possono trovare a bassissimo prezzo.

I grandi vantaggi

Insomma, con il tè sfuso abbiamo un’esplosione di gusto che difficilmente troveremmo con le bustine. Ma i vantaggi non finiscono qui: il tè sfuso infatti ha anche proprietà migliori. Già, perchè le bustine in genere fanno perdere un po’ delle grandi proprietà di questa bevanda. Invece il tè sfuso garantisce il massimo della conservazione di antiossidanti e vitamine, essendo meno trattato.

Con pochissimi euro si può preparare un tè che lascerà tutti a bocca aperta. Non solo per gli ovvi vantaggi di gusto, o per avere un bel rituale pomeridiano. Ma anche, e forse soprattutto, perchè ci fa davvero bene alla salute. Ed anche se siamo amanti del caffè, proviamo a dare una possibilità anche a quest’altra bevanda. Vedremo che ci conquisterà, e diventerà un appuntamento irrinunciabile dei nostri pomeriggi.