Con pochi ingredienti possiamo cucinare una torta al limone che costa poco ed è facile da fare 

La torta al limone è un grande classico e tutti dovremmo saperla preparare. Molti la acquistano confezionata, per evitare di cucinarla, ma in realtà anche farla a mano è molto facile ed è anche più buona.

Infatti, con pochi ingredienti possiamo cucinare una torta davvero spettacolare, con un sapore distintamente casalingo. Allo stesso tempo non dobbiamo preoccuparci del costo, perché gli ingredienti sono semplici e poco costosi. Anzi, rispetto ai prodotti confezionati, si riesce anche a risparmiare qualcosa. Insomma, le ragioni per imparare a fare una bella torta al limone sono tante e ne aggiungiamo un’altra: riusciremo a cucinarla lavorando pochissimi minuti.

Ingredienti

Per la nostra semplice preparazione avremo bisogno di soli cinque ingredienti:

250 grammi di pasta frolla;

150 grammi di zucchero;

100 grammi di burro;

100 millilitri di succo di limone;

3 uova.

Si tratta di ingredienti comunissimi e anche poco costosi. Possiamo acquistare la pasta frolla già pronta oppure, se preferiamo, possiamo preparala a casa.

In caso volessimo lanciarci in questa preparazione, consigliamo prima di leggere un articolo precedente, che indica quali errori dobbiamo evitare per una pasta frolla perfetta. Una volta imparato come farla, potremo migliorare il gusto e la consistenza di questa torta al limone, ma anche per biscotti, chiacchiere, crostate e molto altro.

Iniziamo la nostra rapida preparazione. Ci richiederà pochi minuti di lavoro, a cui aggiungere mezz’ora di cottura.

Come prima cosa preriscaldiamo il forno a 200°C.

Ora prendiamo la pasta frolla (confezionata o fatta a mano, non cambia) e stendiamola in una teglia. Assicuriamoci di coprire bene tutta la superficie della teglia, bordi compresi.

Ora prendiamo le uova e lo zucchero e sbattiamo per bene. Continuiamo fino ad ottenere un composto bello spumoso. Poi aggiungiamo il succo di limone e il burro fuso.

Ora prendiamo una padella e mettiamo dentro il burro. Facciamo scaldare a fuoco basso e, dopo pochi secondi, il burro sarà fuso. Teniamolo d’occhio perché rischiamo di farlo bruciare. Versiamo, poi, il burro fuso nel composto di uova, zucchero e limone.

Diamo una bella mescolata e poi versiamo sulla base della crostata, riempiendo bene tutti gli spazi. Mettiamo in forno e cuociamo per circa 30 minuti. Tiriamo fuori quando la superficie della torta sarà ben dorata. Lasciamo raffreddare e serviamo la nostra ottima torta al limone.

