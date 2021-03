I nostri cuccioli hanno bisogno di cure e di attenzioni proprio come i bambini. Uno dei passaggi fondamentali per il loro benessere è l’igiene. Lavare il cane serve a mantenere il loro pelo sempre morbido e sano. Ma attenzione! Non tutti i cani tollerano i prodotti a base di sapone, alcuni hanno una pelle più sensibile. Senza contare che solitamente si tratta anche di prodotti molto dispendiosi. Proprio per questo oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa ha deciso di illustrare come con pochi ingredienti naturali ed economici possiamo preparare uno shampoo per cani super delicato

Shampoo all’avena per il nostro amico a 4 zampe

Per mantenere il manto del nostro cane sano e splendente bisogna averne cura e lavarlo regolarmente con i prodotti giusti. Certo non va fatto troppo di frequente, la sua pelle ha bisogno di tempo per produrre sebo, un olio che serve a proteggerla. L’ideale, a seconda dell’animale, della lunghezza del pelo e del suo stile di vita è da una volta al mese ad una ogni 4 mesi. È molto importante che lo shampoo sia delicato perché non deve alterare il pH naturale della pelle del cane, con conseguenti irritazioni cutanee. In alternativa all’acquisto dei classici prodotti industriali, con pochi ingredienti naturali ed economici possiamo preparare uno shampoo per cani super delicato. Vediamo come!

Ingredienti

170 g di fiocchi d’avena;

100 g di bicarbonato di sodio;

1 cucchiaio di miele liquido;

125 ml di acqua.

Preparazione

Mettere nel boccale di un mixer tutti gli ingredienti eccetto l’acqua, che andrà aggiunta poco alla volta onde evitare che lo shampoo diventi troppo liquido. Frullare il composto finché non avrà raggiunto la consistenza di una crema.

Il bicarbonato è economico, facilmente reperibile, anallergico e non ha alcuna controindicazione. Sostituisce egregiamente lo shampoo. Inoltre elimina il cattivo odore dal mantello del cane. La farina d’avena invece ha proprietà lenitive e idratanti, che la rendono altamente tollerabile per la cute. Deterge delicatamente tutte le pelli, anche le più sensibili e delicate. Infine il miele è un meraviglioso antisettico naturale, con proprietà nutrienti e lenitive.

Dopo il bagnetto il nostro amico a 4 zampe avrà un pelo morbidissimo e meravigliosamente profumato. Provare per credere!