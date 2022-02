Le patate al forno sono un contorno o un piatto unico, che accontentano la maggior parte dei palati. Il più delle volte, sono rapide da preparare e rappresentano un accostamento perfetto per i nostri secondi piatti. Spesso possono accompagnare la carne, altre volte il pesce, in alcuni casi le serviamo come piatto unico. Sono, comunque, a tutti gli effetti un piatto completo poiché caratterizzate da una chiara identità e gusto. Nella maggior parte delle preparazioni, in questo goloso piatto ricerchiamo la croccantezza, la doratura esterna e la morbidezza interna. Facile a dirsi, decisamente complicato ottenere insieme questi risultati. Infatti, cucinate in forno o in padella, spesso fatichiamo ad ottenere patate morbide, dorate e croccanti. Tuttavia, attraverso la ricetta che andremo a presentare, con pochi ingredienti e senza olio potremmo preparare velocemente delle patate in forno morbide e soprattutto croccanti.

Piccole insidie

Pertanto, le patate al forno, pur essendo una preparazione basica della cucina italiana, possono nascondere delle piccole insidie. Spesso, pur di ottenere il massimo risultato dalle nostre ricette, tentiamo di aggirare le insidie con trucchetti culinari. Alle volte, per esempio, potremmo cucinare le patate in padella riempiendole d’olio nella speranza di ottenere la giusta doratura e morbidezza. Ovviamente, in alcuni casi, senza raggiungere il risultato sperato. In questa ricetta andremo a preparare un secondo piatto, da fare in forno, facile e soprattutto veloce, sostituendo l’olio con il burro. Vediamo gli ingredienti e la preparazione per 4 persone:

1 kg di patate;

250 gr di provolone;

60 gr di burro;

½ bicchiere di latte intero;

sale q.b.

Con pochi ingredienti e senza olio possiamo cucinare in 30 minuti queste patate croccanti in forno senza farle attaccare

Cominciamo la ricetta pelando le patate e affettandole finemente. Portiamo una pentola d’acqua sul fuoco e facciamo sbollentare per circa 5 minuti le patate, aggiungendo un pizzico di sale. Trascorso il tempo, scoliamole e lasciamole raffreddare. Sul piano da lavoro, tagliamo il provolone a dadini e teniamolo da parte, nel frattempo sciogliamo il burro in un pentolino a fuoco basso.

Imburriamo leggermente una teglia tonda da forno e disponiamo al suo interno le patate, sovrapponendole l’una sull’altra. Versiamo su tutta la superfice delle patate prima il burro fuso, poi il latte. Spargiamo, infine, i cubetti di provolone sulle patate e cuociamo nel forno statico preriscaldato a 200°C per circa 15 minuti. Trascorso il tempo, azioniamo il grill e proseguiamo la cottura delle patate per altri 5 minuti circa. Infine, sforniamo e serviamo in tavola le nostre patate filanti, morbide e croccanti.

