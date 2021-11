Se c’è un ingrediente che non manca mai nella nostra cucina, quello è il formaggio. Di qualunque tipo esso sia. Dal Parmigiano, alla mozzarella, al pecorino, alla semplice caciotta, questo alimento dal sapore inconfondibile è una specie di risorsa, che la cucina italiana possiede e di cui non può fare a meno. Per quanto riguarda il parmigiano, è insostituibile per condire la pasta al pomodoro, per la pasta in bianco, o per qualunque altro condimento. La mozzarella, invece, aiuta a filare nel bel mezzo della cottura delle lasagne.

Il pecorino, poi, insaporisce e dà compattezza alle polpette, o rende vivace una semplice insalatina con rucola, funghetti e noci. Per non parlare della bontà di gustare della caciotta a piccoli tozzetti, assieme a del buon pane bianco toscano e del prosciutto crudo.

Insomma il formaggio in generale è un’eccellenza del nostro Paese che non manca mai in frigo. E proprio per questo motivo, possiamo trasformarlo in una risorsa anche qualora fosse rimasto solo in frigo. Con pochi ingredienti che abbiamo sempre in casa prepariamo delle polpettine esplosive e gustose da leccarsi i baffi.

Sicuramente tutti conosciamo la bontà e la sfiziosità delle mozzarelline fritte o al forno. Si tratta di piccoli bocconcini di mozzarella, che vengono panati fino a creare una piccola crosticina e poi fritti oppure cotti al forno.

Questa ricetta è una piccola variante perché usa più formaggi, tra cui il più famoso dell’Emilia-Romagna, ma anche quello proveniente dal Sud Italia. Non esiste una ricetta più rapida e semplice di questa. Vediamo come preparare le perle o sfere ai quattro formaggi.

Ingredienti:

50 gr di Parmigiano Reggiano;

2 albumi d’uovo;

50 gr di pecorino grattato;

20 gr di Emmenthal;

30 gr mozzarella campana;

20 gr di olio di semi.

Prima di tutto grattugiamo bene il Parmigiano, facciamo lo stesso con il pecorino e poniamoli in una ciotola. Tagliamo a pezzettini piccoli l’Emmenthal e la mozzarella. Aggiungiamo due albumi e amalgamiamo bene fino ad ottenere un buon composto compatto. Aggiungiamo un pizzico di farina, se vediamo che il composto fa fatica ad indurirsi. Formiamo delle palline che abbiano un diametro di circa 1-2 cm.

Prepariamo una padella leggermente concava e mettiamo a scaldare dell’olio di semi. Controlliamo la temperatura con uno stecchino e quando vediamo che è pronto, tuffiamo le nostre palline. Lasciamole cuocere nell’olio finchè non cominceranno ad indorarsi. Bagniamole bene da tutti i lati e una volta pronte, adagiamole su della carta. Non aggiungiamo il sale perché i formaggi sono già abbastanza saporiti.

Gustiamole calde. Il sapore gustosissimo e la loro consistenza, croccante fuori e filante dentro, ci farà fare un figurone con gli ospiti in occasione del nostro aperitivo.