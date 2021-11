Siamo di fretta e non abbiamo mai tempo per preparare una colazione ricca? Sì, ma perché rinunciarvi?

La colazione è il pasto più importante della giornata, gli esperti continuano a ripeterlo. Quindi anche se dobbiamo scappare in ufficio o portare i bambini a scuola, dobbiamo comunque dedicargli la giusta attenzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Bastano infatti pochissimi alimenti per trasformare la colazione fai da te degna di quella di un hotel o di un bar. In più abbiamo la possibilità di gestirla come vogliamo e scegliere i prodotti che rispondono di più ai nostri gusti.

Con pochi ingredienti che abbiamo in casa e in pochissimo tempo ecco una ricetta dolcissima e avvolgente per cominciare bene la giornata.

Aggiungiamo allo yogurt la granola e concludiamo con la squisitezza della pera caramellata

Si tratta delle pere caramellate con yogurt e frutta secca. Questa ricettina è perfetta per il primo pasto, perché ci permette di fare il pieno di energie e di assumere tutti i nutrienti correttamente. In questo modo potremo assumere l’apporto calorico necessario per arrivare almeno fino al primo spuntino e perché no fino al pranzo, a seconda delle nostre abitudini. Ci serviranno:

1 vasetto di yogurt (greco o alla vaniglia) o ricotta;

Granola fatta in casa (oppure acquistata);

3 pere;

2 arance;

40 gr di zucchero;

Frutta secca.

Sono tutti ingredienti che bene o male abbiamo già in casa, specie se non siamo degli habitué del bar.

Prima di tutto occupiamoci di caramellare le pere. Questa azione può essere fatta anche la sera prima, le lasciamo poi in frigo e ci occupiamo di scaldarle la mattina dopo al microonde.

Laviamo e tagliamo le pere a metà (oppure a fettine non troppo sottili) e poniamole in una padella antiaderente. Spremiamo le arance e aggiungiamo il succo e lo zucchero alle pere mentre sono in cottura. Giriamo e controlliamo che non si rompano. Stiamo attenti anche che il caramello non si attacchi e non bruci perché bastano davvero pochi minuti. Appena vediamo che sono pronte togliamole dal fuoco.

Con pochi ingredienti che abbiamo in casa e in pochissimo tempo ecco una ricetta dolcissima e avvolgente per cominciare bene la giornata

Possiamo preparare anche la granola precedentemente e fare in modo che ci basti per tutta la settimana. In questo caso ci serviranno:

500 gr di fiocchi di avena;

mandorle, nocciole e anacardi (tutti intorno i 70 gr);

100 gr di frutti rossi e uvetta;

mezzo bicchiere di acqua;

olio vegetale;

130 gr di sciroppo d’acero.

In una ciotola poniamo tutti gli ingredienti secchi e cospargiamoli con l’acqua, l’olio, lo sciroppo d’acero e volendo un cucchiaio di miele. Disponiamo su una teglia con carta da forno e cuociamo per circa un’ora a 160°. Una volta pronta possiamo conservarla in un contenitore e usarla ogni volta che necessitiamo.

A questo punto uniamo tutti gli ingredienti in un vasetto. Cospargiamo lo yogurt greco o la ricotta con la granola, aggiungiamo frutta secca a nostro piacimento e concludiamo con le pere caramellate.