Arredare casa è bellissimo. Creare uno spazio che ci piace e che rappresenta il nostro stile è altrettanto importante. Però non sempre possiamo scegliere gli oggetti e i mobili che più ci piacciono anche perché alcuni sono davvero molto costosi. Un modo alternativo e originale può essere quello di creare da soli gli oggetti per la casa. Con un po’ di fantasia e creatività possiamo dare vita ad accessori unici. Un esempio può essere il lampadario.

Sappiamo bene quanto questo pezzo di design possa essere costoso e allora perché non crearlo da soli? Basterà avere:

un palloncino grande;

Gomitolo di lana grossa;

1 kg di colla vinilica;

Bacinella;

2 litri d’acqua;

Pennello e pennarello indelebile.

Con pochi euro possiamo creare un accessorio per la casa unico e originale

Creare da soli un accessorio per la casa è gratificante e divertente e in più ci permette di abbellire la casa e renderla unica. Con la lista degli oggetti sopraindicati iniziamo a creare il nostro lampadario, noteremo subito che è veramente semplice. La prima cosa da fare è gonfiare il palloncino, facciamo in modo che questo abbia una forma circolare. Con il pennarello poi tracciamo un cerchio, questo segno ci servirà per indicare il punto in cui passerà il filo per apprenderlo poi al soffitto.

Fatto questo prendiamo la bacinella e prepariamo il composto di acqua e colla. Misceliamo bene e appena il composto sarà omogeneo, con l’aiuto di un pennello spalmiamolo sul palloncino in modo uniforme. Adesso prendiamo il gomitolo di lana e rivestiamo il palloncino con il filo. Attenzione a non coprire il cerchio che abbiamo segnato con il pennarello.

Finito anche questo passaggio, versiamo la miscela di acqua e colla avanzata direttamente sul palloncino. Aspettiamo che si asciughi per bene e poi buchiamo con uno spillo il palloncino. Rimuoviamolo dalla composizione di lana ed ecco che il nostro lampadario è pronto! Abbiamo scoperto come con pochi euro possiamo creare un accessorio per la casa unico e originale.