La dotazione finanziaria per il reddito di cittadinanza, a partire dal 2021, sarà incrementata con la prossima legge di Bilancio. È questo, infatti, l’orientamento del Governo italiano in vista della messa a punto e dell’approvazione della manovra per il 2021 che, tra l’altro, sarà incentrata in prevalenza su misure di aiuto e di sostegno alle famiglie e alle imprese a causa della pandemia di coronavirus.

Con più beneficiari arrivano pure più soldi per il reddito di cittadinanza nel 2021. D’altronde, per quel che riguarda il reddito di cittadinanza, nel 2020 si registra un aumento a due cifre anno su anno dei beneficiari del sussidio. Spesso criticato per aver fino ad oggi garantito poche opportunità di lavoro in ragione del numero dei percettori.

L’aumento delle risorse per il reddito di cittadinanza, inoltre, rafforza un’altra ipotesi. Quella per cui al momento la misura non sarà ritoccata in senso restrittivo. E questo almeno fino a quando, nel mese di luglio del 2021, salvo proroghe, dovrebbe partire il tanto atteso assegno unico familiare.

Nel frattempo, in parallelo con il confermatissimo reddito di cittadinanza, il Governo italiano ha pure esteso l’accesso ad un altro tipo di reddito. Quello che rientra tra i sussidi anti-Covid. Si tratta, nello specifico, del cosiddetto reddito di emergenza per il quale si sta andando avanti di proroga in proroga. E questo visto il persistere della pandemia di coronavirus.

Reddito di cittadinanza e di emergenza ancora in parallelo con il Decreto Ristori

Con il Decreto Ristori, infatti, il Governo italiano permetterà alle famiglie in possesso dei requisiti di percepire il reddito di emergenza pure per le mensilità di novembre e di dicembre del 2020.

Al riguardo i termini per la presentazione all’INPS delle domande sono stati aperti lo scorso 10 novembre. Possono, inoltre, presentare la domanda per le due mensilità aggiuntive del reddito di emergenza, sempre nel rispetto dei requisiti previsti, pure tutte quelle famiglie che ad oggi non lo hanno mai richiesto.