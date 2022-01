Quella dei vini è una tradizione antichissima, capace di racchiudere in un calice un viaggio di sapori incredibile. Certamente, il vino rosso è un vero piacere al palato e il suo profumo inebriante conquista molte persone ancora oggi.

Le curiosità che ruotano attorno a questa bevanda scura sono tante. Per esempio, moltissimi si chiedono a cosa serva l’incavo sul fondo delle bottiglie e la risposta è impensabile.

La perfetta compagna del vino rosso, poi, è la pera, che conquista tutti per la sua immensa dolcezza e la sua consistenza particolare. Con pere cotte e vino rosso il dolce è servito ma attenzione a questi 3 errori banali che rovinano irrimediabilmente questo famosissimo dessert.

Prima alcuni tra gli abbinamenti migliori

Prima di svelare quali sono i 3 errori imperdonabili che rovinano le pere al vino come dessert, ecco alcuni tra gli accostamenti migliori.

Le pere al vino sono ottime in menu a base di gorgonzola o con primi e secondi piatti abbastanza speziati. Un possibile primo, ad esempio, potrebbero essere gli gnocchi filanti al gorgonzola, buoni quanto i maccheroni al forno. Tuttavia, concludono bene anche secondi a base di pesce e carne, speziato con curcuma, curry, zenzero e, persino, con la cannella.

Al momento del dolce, è possibile unire le pere al vino rosso con il mascarpone, il miele o con sapori come lo zabaione. Un ottimo accostamento è anche quello tra pere cotte e amaretti e, ancora, con cannella, miele e cioccolato.

Sicuramente con pere cotte e vino rosso il dolce è servito ma attenzione a questi 3 errori banali

Il primo errore frequente, che occorrerebbe evitare per non fallire il piatto, consisterebbe nella scelta sbagliata delle pere. Per la ricetta sembrerebbero preferibili qualità come le pere Williams, le Abate o le Coscia. Ma la famiglia delle pere è vasta e, per stupire gli ospiti, è possibile cercare anche varietà più particolari.

Non bisogna neppure sottovalutare l’importante funzione delle spezie. La loro scelta è importantissima e vino, pere e zucchero non bastano. Meglio usare anche spezie invernali come cannella, chiodi di garofano, anice stellato o pepe agrumato.

Durante la cottura, poi, sembrerebbe preferibile lasciare la pera intera e non privarla del torsolo. Questo aiuterà a mantenere la cottura e a far assorbire tutte le spezie.

Altre piccole disattenzioni sono anche la scelte sbagliate del vino o una salsa troppo liquida. Qui, però, molto dipende dal proprio gusto personale.

Per approfondire

