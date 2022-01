Quando si ha poco tempo a disposizione spesso si mangia tanto e male. Si apre il frigo e si ripuliscono tutti gli avanzi possibili e immaginabili. Un pezzetto di pizza della sera prima, dei pomodorini secchi sott’olio o una frittata in frigo chissà da quanto.

In questo modo finiamo per mangiare ancora più di quel che vorremmo. E non sempre poi cose salutari e genuine, anzi. Per questo motivo conoscere delle ricette veloci può davvero svoltarci la giornata e il pasto. Un buon piatto ci sazierà senza poi doverci sentire troppo in colpa.

Con penne o rigatoni questa pasta è velocissima da preparare per chi ha poco tempo e tanta fame

La ricetta di oggi è una versione rivisitata della più nota pasta al baffo. Questo primo piatto con il prosciutto che è davvero facile ed economico da preparare. Oggi lo prepareremo con il salame, un insaccato che quasi tutti abbiamo in casa soprattutto nel Sud Italia.

Ingredienti per 2 persone:

180 gr di pasta rigata a piacere;

150 gr di salame;

150 ml di panna fresca;

100 gr di pomodori pelati;

prezzemolo;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento per la pasta:

Prima di tutto prendiamo il nostro pezzo di salame e tagliamolo a listarelle e poi a cubetti. Tritiamo anche il prezzemolo e mettiamo da parte;

In una padella versiamo dell’olio EVO e uniamo i cubetti di salame. Lasciamoli soffriggere per qualche minuto, possiamo aggiungere anche lo scalogno se ci piace. Appena pronto togliamolo dalla padella e mettiamolo da parte;

Prendiamo la padella appena usata e mettiamo a cuocere i pelati ben schiacciati. Aggiustiamo di sale e versiamo la panna lasciando cuocere a fiamma media. Uniamo poi il salame e aggiustiamo di sale e pepe e lasciamo amalgamare il tutto;

Cuociamo la pasta in abbondante acqua salata e scoliamola al dente. Teniamo da parte un po’ di acqua di cottura che potrebbe servirci dopo;

Mettiamo la pasta in padella con il condimento e aggiungiamo il prezzemolo tritato. Facciamo saltare per qualche minuto e serviamo. Se il sugo risulta troppo denso aggiungiamo un po’ di acqua di cottura.

Quindi, con penne o rigatoni questa pasta è velocissima da preparare per chi ha poco tempo e tanta fame. Anche con ingredienti semplici che abbiamo tutti in casa si possono preparare piatti gustosi. Basta quel tocco in più e anche una monotona pasta al tonno può diventare davvero squisita e strepitosa.

