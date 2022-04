Tutti sanno che in cucina c’è bisogno di fantasia e d’ingegno, 2 ingredienti indispensabili per creare piatti superbi anche con poco a disposizione. Grazie a queste doti, anche un alimento avanzato o un riciclo alimentare possono rappresentare la chiave del successo di piatti indimenticabili.

Usando il pane raffermo, ad esempio, pure un ortaggio semplice come l’asparago può diventare un vero capolavoro. Invece che prepararlo con la pasta o nella frittata, è possibile farne un contorno al forno croccante e saporito. Ecco, dunque, la lista della spesa necessaria e il procedimento velocissimo per preparare questa delizia.

Gli ingredienti necessari per preparare questi asparagi al forno (dosi per 4 persone)

2 mazzi di asparagi;

100 grammi di pane raffermo (anche casereccio);

un limone non trattato precedentemente;

60 grammi di burro;

80 grammi di formaggio pecorino stagionato;

uno spicchio di aglio;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

Con pane raffermo e limone possiamo cucinare quest’ortaggio al forno senza bollitura in soli 15 minuti

Questa è la ricetta degli asparagi al forno con crumble di limone, ideale per riciclare anche il pane avanzato e raffermo. Per prepararli non servirà usare né la pasta sfoglia né ingredienti come il solito speck o le uova.

Occorrerà, semplicemente, tritare il pane raffermo in un mixer da cucina per ridurlo in briciole abbastanza grossolane.

Sciogliere, poi, il burro a fuoco dolce insieme allo spicchio d’aglio intero.

Trascorso qualche minuto, eliminare l’aglio e aggiungere il pepe e la scorza di un limone biologico. Se, invece, il limone è trattato, attenzione a non commettere questo errore banale.

Gli ultimi passaggi e la cottura che li rende croccanti e sfiziosi

Quindi, versare il burro caldo sul pane e mescolare. Nel frattempo, pulire gli asparagi, eliminando la parte coriacea e fibrosa dei gambi. Tagliarli di lungo e disporli in una teglia, separati fra loro e conditi con olio e un po’ di sale. Cospargere tutto con il crumble di pane e qualche fettina del limone dal quale abbiamo prelevato la scorza.

Infornare gli asparagi a 180°C per 15 minuti e servirli con una grattugiata di scaglie di pecorino, pepe e del succo di limone.

Ecco che con pane raffermo e limone possiamo cucinare quest’ortaggio di stagione comodamente in forno e senza lessarlo prima.

