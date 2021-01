Speriamo che finisca presto questo terribile isolamento. Non solo per l’economia, le attività sociali e didattiche ma anche per quelle sportive. Sappiamo bene quanto sia salutare per il nostro corpo fare attività fisica. Ci sono rimaste per fortuna le passeggiate, le corse e le biciclettate, ma ci mancano infinitamente lo sport di squadra e i luoghi a esso deputati. Con palestre e piscine chiuse possiamo ricorrere incredibilmente a questi tè per bruciare le stesse calorie e rimetterci in forma dopo le feste. In questo articolo, vedremo infatti con i nostri Esperti delle bevande di facile assunzione, piacevoli e gustose, ma anche dimagranti.

Sul podio delle bevande

Quando parliamo del tè, siamo sempre abituati a trattarlo come una bevanda aristocratica. Sicuramente sarà anche per il suo legame con la famosa etichetta britannica della degustazione delle cinque del pomeriggio. Sarà per quella sua aurea orientale, legata a tutta una serie di pratiche e rituali nel suo consumo. Sta di fatto, però, che il tè è la terza bevanda più consumata del pianeta. Dopo acqua e caffè. E, questo è dovuto anche alle sue virtù dimagranti e di aggressione dei grassi addominali di molte delle sue qualità.

Rosso e nero

Non stiamo parlando del Milan, attuale capolista del campionato di calcio nostrano, ma delle due varietà di tè maggiormente conosciute al mondo per le virtù snellenti. Con palestre e piscine chiuse possiamo ricorrere incredibilmente a questi tè per bruciare le stesse calorie, stando comodamente seduti sul divano. Non vogliamo assolutamente sostituire lo sport, che, consigliamo invece quotidianamente per la sua funzione di sfogo, non solo del corpo, ma anche della mente. Ma, assumere queste due bevande, ricchissime di antiossidanti e flavonoidi, vorrà dire accelerare il nostro metabolismo. La versione rossa è anche in grado di trasformare i grassi in energia, impedendo che vadano ad accumularsi e formare i famosi cuscinetti.

I tè con le spezie

I Lettori più assidui sanno quanta importanza diamo su queste pagine all’uso di zenzero e curcuma. Ebbene, proprio per le loro caratteristiche specifiche, consigliamo i tè con il loro contenuto. Saranno anche delle ottime bevande antinfiammatorie e protettive dell’intestino. Permettendogli, infatti, di lavorare meglio e con maggiori difese, garantiremo al processo digestivo un’attività di maggiore qualità nella lotta ai grassi e alle tossine. Rimandiamo alla lettura dell’approfondimento sugli alimenti particolarmente utili nella depurazione intestinale.

Approfondimento

