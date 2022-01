La colazione è il pasto più importante della giornata, questo non dobbiamo dimenticarlo mai. La mattina ci sono troppe persone che non fanno colazione e questa è un’abitudine che deve cambiare. Mangiare darà forza all’organismo e farà iniziare la giornata con il piede giusto. E allora con numerosi fitonutrienti e tante vitamine ecco cosa preparare per colazione che dura tutta la settimana. Potremmo fare un delizioso dolce il sabato o la domenica che poi ci dura anche per i giorni seguenti. Così la mattina prepariamo il caffè o il tè, prendiamo un pezzo di dolce e siamo pronti per affrontare la giornata. Ora non ci resta che vedere quale dolce e come farlo.

Dunque per fare colazione la mattina possiamo fare un buonissimo e coloratissimo plumcake allo yogurt e lamponi. E sono proprio questi che sono ricchi di fitonutrienti e vitamine. Ma ovviamente non solo, perché sono pieni di altri elementi che fanno benissimo.

Vediamo allora gli ingredienti: 175 grammi di burro a temperatura ambiente; 170 grammi di zucchero di canna; 3 uova sempre a temperatura ambiente; un limone con scorza e succo; 100 grammi di yogurt; 200 grammi di farina di tipo 00; 2 cucchiai di lievito per dolci; un pizzico di sale; 125 grammi di lamponi. Mentre per decorare ci servirà della confettura di lamponi e delle mandorle tostate.

La preparazione

Vediamo come preparare questo plumcake per mangiarlo ogni mattina a colazione. La prima cosa è avere uno stampo per plumcake. Partiamo proprio dalle basi. Ora che abbiamo il nostro stampo, lo imburriamo per bene e lo foderiamo con della carta forno. In una ciotola montiamo il burro e lo zucchero di canna. Dobbiamo ottenere un composto spumoso. Poi aggiungiamo le uova e continuiamo a montare finché l’impasto non diventa chiaro e spumoso (consiglio, usiamo una frusta elettrica). Quindi aggiungiamo il succo e la scorza di limone, lo yogurt, il sale, il lievito e la farina passandola al setaccio. Accendiamo intanto il forno a 160 gradi ventilato, se non dovessimo avere la ventola facciamo a 180 gradi statico.

Ora mettiamo sul fondo dell’impasto 1/3 dei lamponi e versiamo sempre 1/3 dell’impasto sopra. Poi aggiungiamo i 2/3 di lamponi, l’impasto e poi i 3/3 di entrambi. Ora che abbiamo fatto tutto ciò, mettiamo nel forno preriscaldato per un’ora e venti. Una volta finito, tiriamo fuori il plumcake e facciamolo riposare nello stampo. In seguito aggiungiamo la confettura sopra e le mandorle.

