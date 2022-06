A volte pensiamo che andare in vacanza costi troppo caro, soprattutto se dobbiamo prendere un aereo. Certo, se scegliamo di viaggiare in prima classe e vogliamo pernottare solo negli alberghi più lussuosi potrebbe essere vero. Tuttavia, questo comune e diffuso pregiudizio ci fa dimenticare due cose. La prima è che anche stando a casa in realtà spendiamo, specialmente d’estate perché usciamo di più. Una cena e una serata nelle città italiane può diventare anche una spesa, proprio perché non si tratta di una sola volta.

Inoltre, viaggiare non vuol dire per forza concedersi ogni lusso nei Paesi più cari. Possiamo infatti scoprire il Mondo spendendo poco se seguiamo delle semplicissime regole e se abbiamo chiaro in mente dove andare. Infatti, con meno di 50 euro al giorno tutto compreso riusciamo a viaggiare in molti luoghi inesplorati.

Isole Fiji e Cambogia

Le isole Fiji sono il classico paradiso terrestre. Le foto che conosciamo dai social network ci indicano la presenza di moltissimi resort di lusso, ma in realtà non ci sono solo loro. Esistono anche molti alberghi più economici che richiedono un massimo di 25 euro a notte, spesso con la cena o la colazione inclusa. Inoltre, ricordiamoci che, a differenza di molte località italiane, le isole Fiji hanno soltanto spiagge gratuite. In queste isole si può trascorrere una vacanza estremamente rilassante.

Se si cerca anche la cultura, però, la destinazione da scegliere è forse un’altra. Parliamo della Cambogia, Paese estremamente conveniente. Le stanze degli alberghi anche di quattro stelle non superano i venti euro a notte e le cene raramente superano i sette. La Cambogia è un Paese che mette insieme natura, cultura, gastronomia, storia e arte. Angkor Wat è il monumento che va visitato almeno una volta nella vita.

Con meno di 50 euro al giorno tutto compreso possiamo goderci una vacanza low cost in questi posti meravigliosi

Per restare in Europa la destinazione ideale è il Portogallo. Se amiamo le spiagge oceaniche con molta sabbia e con onde altissime dobbiamo scegliere l’Algarve o la costa occidentale di Nazaré. Invece, se preferiamo l’arte e la cultura non possiamo mancare Lisbona e Sintra. Tra l’altro, Lisbona offre al visitatore una sterminata gamma di alberghi per tutti i portafogli, così come degli ottimi ristoranti in cui si cena con meno di venti euro.

Infine, se invece vogliamo sentirci completamente dall’altra parte del Mondo e starci per davvero, dobbiamo scegliere la Corea del Sud. I pasti sono molto economici e si può provare la carne cotta nel modo tradizionale a meno di dieci euro.

Approfondimento

