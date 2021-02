La polenta è un alimento ricco e sostanzioso molto amato e consumato nel periodo invernale. La farina di mais è una fonte di antiossidanti: ciò significa che questo alimento aiuta a preservare le nostre cellule. Inoltre, è ricca di fibre e quindi mantiene il nostro intestino regolare e sano. Infine, è ipocalorica: si consideri che per 100 grammi di polenta abbiamo soltanto 90 calorie e dunque, è consigliato il suo consumo anche durante diete ipocaloriche.

Oggi, con meno di 300 calorie a porzione prepariamo delle deliziose polpette di polenta croccanti fuori e morbide dentro. Per farlo servono pochi ingredienti e la cottura al forno le rende ancora più salutari.

Ingredienti per le polpette

250 gr. di polenta;

1 litro d’acqua;

2 uova;

70 gr. di parmigiano grattugiato;

30 gr. di pangrattato;

20 gr. di olio evo;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Procedimento

Con meno di 300 calorie a porzione prepariamo delle deliziose polpette di polenta croccanti fuori e morbide dentro. Per iniziare, prepariamo la polenta mettendo in una casseruola l’acqua e portarla ad ebollizione. Salare l’acqua e versare la polenta. Unire un filo d’olio e mescolare continuamente finché sarà cotta. A questo punto, trasferire la polenta in una ciotola capiente e lasciarla raffreddare. A questo punto, cominciare a manipolarla con le mani per conferirle omogeneità. Aggiungere le uova, il sale, il pepe e il parmigiano grattugiato. Tritare il prezzemolo ed unirlo al composto.

Impastare il tutto con le mani fino ad ottenere un composto morbido. In una ciotolina mettere il pangrattato ed iniziare a formare delle palline. Passare queste palline nel pangrattato e poggiarle su un piano da lavoro. Accendere il forno a 200 gradi ventilato e preparare una placca foderata da carta forno. Ungere la placca da forno con dell’olio e poggiare le polpette sulla placca. Far cuocere le polpette per circa 5 minuti e sfornarle quando risulteranno perfettamente dorate.

