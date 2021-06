Lo scorso anno il turismo ha subito un crollo delle presenze. Ora gli operatori turistici si stanno dando da fare per far veicolare offerte sensazionali ed attirare quanta più gente possibile. L’ultima novità è questa: con meno di 1 euro al giorno possiamo villeggiare in una località turistica estera fantastica. Una notizia che sicuramente viene accolta con favore dagli italiani poiché dovranno fare i conti con la tasca e le nuove normative Covid 19. Logicamente il Lettore ha curiosità di conoscere con dovizia di particolari dove trascorrere le vacanze ad un prezzo sensazionale.

1 dollaro a notte

A lanciare questa iniziativa di una vacanza a circa 1 dollaro a notte è la Thailandia. Dunque ad ogni latitudine, il turismo si sta mettendo in moto. Questa offerta da far stropicciare gli occhi riguarda l’Isola di Phuket. Una perla di terra baciata dal sole, principale destinazione balneare dove la sabbia è sempre fine e bianca, le palme rigogliose, il mare scintillante. Un vero paradiso a 860 chilometri di Bangkok.

Ebbene dal primo luglio chi vuole andare in questa località che si affaccia sull’Oceano Indiano, ottiene veramente un prezzo straordinario per dormire. Il Governo thailandese ha pensato ad un’iniziativa unica nel suo genere per rilanciare il turismo. Perciò gli italiani che vogliono lasciare la propria terra hanno l’opportunità di guardare a Phuket.

Quanto si risparmia

Solitamente in quelle zone durante il periodo estivo il costo di una camera si aggira tra i 35 ai 100 euro a notte. Ora con l’iniziativa “One night, one dollar“, la musica cambia e una settimana distesi sulle spiagge di Phuket può costare veramente neanche 10 euro per 7 giorni di permanenza. Logicamente bisogna aggiungere i costi aerei che non sono proprio alla portata di tutti.

Chi proprio ha intenzione di evadere dall’Italia sta attendendo l’ufficialità della super offerta dell’Isola di Phuket. Secondo indiscrezioni sono circa 70mila le notti a disposizione dei turisti interessati. Intanto, gli italiani iniziano a sfogliare i cataloghi per scoprire cosa fare a Phuket. La principale località turistica è Patong, con una movida notturna frizzante.