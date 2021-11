Voler avere un aspetto curato è un desiderio assolutamente comprensibile. Per farlo non bisogna spendere necessariamente tantissimo denaro, ma solo puntare sui dettagli. Non bisogna nemmeno trascurare accessori piccolissimi come gli anelli.

Il giusto anello, per esempio, può tanto ravvivare un maglione spento che impreziosire un vestito elegante. Fortunatamente, dunque, esiste un accessorio in grado di rendere eccezionale l’outfit senza investire chissà quanto denaro.

Con maglioni o abiti da sera lo abbiamo visto spopolare ovunque perché stiloso e anche giovanile sulle donne più adulte. A 40, 50 e anche 60 anni, questo anello è il dettaglio chic da avere assolutamente e sfruttare al massimo. Non a caso, si tratta di un’incredibile novità che ha già conquistato un grandissimo numero di donne.

Non sono semplici anelli ma il segreto di mani perfette e curate

Chi pensa che un anello non possa fare la differenza nel look perché poco visibile sbaglia di grosso. D’altronde, lo aveva già dimostrato questo particolarissimo anello dal dettaglio chic che bisogna assolutamente avere per questa stagione.

L’anello giusto non solo impreziosisce tutto l’outfit, ma addirittura fa apparire la mano più curata e giovanile. Basta solo puntare su materiali e colori giusti.

Bisognerebbe pure sempre far attenzione a queste abitudini che rendono le mani più vecchie e che molte donne distrattamente dimenticano. Ma un anello così vistoso ed eccentrico è un grandissimo aiuto ed ecco perché.

Si tratta dell’anello Cabochon, ossia l’anello con grande pietra colorata e arrotondata. Basta osservare la mani delle modelle nelle ultime collezioni autunno-inverno per notare una presenza ricorrente di quest’accessorio.

Questo dettaglio di stile riesce a impreziosire anche il maglione più semplice e ad abbellire anche il vestito più sfarzoso.

Vera o sintetica, la sua pietra dalle forme tonde e dolci è perfetta tanto per donne adulte che per quelle più giovani. Tra le pietre più cool del momento quella verde, l’arancione e, persino, la nera.

Come portare l’anello con pietra Cabochon

La forma morbida è perfetta insieme a caldi pullover o cardigan in lana, ovviamente con maniche non troppo lunghe. Proprio la manica a ¾ è il modo migliore per esaltare questo gioiello. Nulla vieta di portarne anche 2 o 3 tipologie contemporaneamente, magari su più dita.

Basterà variare con forme e colori. Andrà benissimo anche indossare capi basic e neutri e dare un tocco di colore con la pietra. D’altronde, si tratta pur sempre di un gioiello vintage, perciò non può non piacere.

Approfondimento

Basta portare questo smalto per avere mani curate e delicate anche a 60 anni.