Con l’unica colpa di essere maledettamente deliziosa è questa la torta del momento pronta in 5 minuti che conquisterà grandi e piccini

Leggera e gustosissima oltre che estremamente bella da vedere è questa la torta di mele più gustosa di sempre. Una delizia che si prepara in pochissimo tempo e con l’utilizzo di una discreta quantità di ingredienti.

Ideale da portare in tavola in una serata in compagnia o durante le feste natalizie per estasiare il palato e la vista di tutti gli ospiti.

Non la classica torta di mele fatta di uova e farina, ma una croccante e delicata torta di mele. Una new entry da sperimentare per mettersi in gioco ai fornelli e creare una prelibatezza come poche. A caratterizzare tale leccornia ci sarà la morbida consistenza delle mele cotte, il croccante sapore della pasta sfoglia. Il tutto enfatizzato da un intenso profumo aromatizzato alla cannella. Ma chi ama sperimentare potrà dilettarsi anche nella preparazione di questa insolita e croccante torta di mele con un ingrediente che la rende gustosissima.

Niente paura per gli amanti della tradizione che invece potranno sbizzarrirsi con questa torta di mele da leccarsi i baffi, gustosissima e insolita che piacerà proprio a tutti.

La ricetta di oggi invece non richiede particolari doti culinarie e ci porterà via pochissimo tempo. Infatti, la sua base è praticamente già pronta, perché andremo ad utilizzare la pasta sfoglia già pronta. Dunque, vediamo cosa fare per creare la nostra torta di mele.

Torta sfoglia mele e cannella

Ingredienti per 6 persone:

5 mele a scelta;

1 rotolo di pasta sfoglia;

70 grammi di burro fuso;

Zucchero a velo q.b.;

Salsa al caramello;

Cannella q.b.

Procedimento

Lavare ed asciugare 4 mele; eliminare il torsolo e tagliarle a fettine rotonde. Distendere il disco di pasta sfoglia già pronta, acquistabile negli scaffali dei supermercati.

In un pentolino o in microonde, fondere il burro e spennellarle sulla superficie della pasta sfoglia. Spolverare la stessa con abbondante cannella. Tagliare la pasta sfoglia in 4 strisce lunghe; su ognuna mettere le fettine di mela disposte in modo tale che sporgano da un lato.

Scavare la quinta mela che era rimasta in sospeso. Utilizzarla come centro, per arrotolarvi tutto intorno le strisce di pasta sfoglia con le fettine di mele.

Inserire l’aggregato di mele e sfoglia in una teglia rotonda, precedentemente foderata con carta da forno. Riempire la mela centrale con la salsa al caramello, acquistabile al supermercato già pronta.

Infornare a 175 gradi per 1 e 20 minuti. Estrarre dalla tortiera, riporre su un vassoio per torte; spolverare la superficie con lo zucchero a velo e servire.

Ebbene, con l’unica colpa di essere maledettamente deliziosa è questa la torta del momento pronta in 5 minuti che conquisterà grandi e piccini. Ideale come fine pasto, ma anche come merenda da sgranocchiare accompagnata da una tazza di tè.