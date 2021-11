Ci sono alcuni segni zodiacali davvero unici. Essi, per la loro forza attrattiva, riescono ad accattivarsi la simpatia degli altri ma, molte volte, anche la loro invidia. Al riguardo sembra pertinente un vecchio detto, secondo cui: “tanti nemici, tanto onore”. Nella specie, i nemici sono, appunto, gli invidiosi. L’invidia nasce da alcune caratteristiche fisiche e psicologiche che irradiano attorno ai segni di cui parliamo una speciale aura magica. Essi, dunque, esercitano la forza di una calamita verso coloro che vi vengono in contatto, scatenando sentimenti positivi o negativi. Dunque, con l’unica colpa di essere maledettamente attraenti, questi sono i 3 segni zodiacali più invidiati dello zodiaco. Quindi, per la loro energia, bellezza e carisma, essi attirano sentimenti di rispetto e ammirazione ma anche di collera e disappunto.

Ebbene, i segni zodiacali più invidiati sono 3: 1) l’Ariete che, porta sempre avanti con forza tutte le battaglie in cui crede. In tal modo, riesce a convincere tutti coloro che vi vengono in contatto. Sicché, la sua forza travolgente, sta nella convinzione e determinazione in ciò che fa. Questo comportamento di forza, induce gli altri ad affidarsi agli appartenenti a questo segno, per risolvere le diverse problematiche dell’esistenza. Tuttavia, scatena anche la gelosia di quanti non tollerano detto ruolo di supremazia indiscussa. Pertanto, ci sono molte ragioni per essere gelosi di loro, a causa dell’aura che emanano attorno a sé. Insomma, come tutti i migliori fuoriclasse, gli altri resteranno a guardare con tanto di naso lungo. Ma attenzione ai malocchi e alle male lingue che sono peggiori delle pistolate!

Gli altri due segni più invidiati dello zodiaco

Secondo segno invidiato: Bilancia, espressione di equilibrio e di stabilità. Essa riesce a riassumere perfettamente le due esigenze di ambizione e indipendenza ma anche di onestà e lealtà. Ed è per questa ragione che gli appartenenti a questo segno, riescono sempre a supportare chi ha bisogno di aiuto. Tuttavia, è proprio per questa perfetta sintesi di equilibrio tra opposte esigenze, che essi scatenano l’invidia altrui. Passiamo, adesso, al terzo dei segni zodiacali più invidiati, che è il Toro. Anche in questo caso, come per l’Ariete, ad essere premiata è la tenacia e resistenza in tutto ciò che fa. Sicché, le persone di questo segno, diventano un punto di riferimento per gli altri. In definitiva, l’invidia che scatenano, è proprio riconducibile al modo in cui riescono a distinguersi in positivo. Inoltre, grazie alla loro tenacia, riescono sempre ad ottenere quello che vogliono.

