Sono loro: Bilancia, Gemelli, Pesci, Leone e Ariete. Essi, con l’unica colpa di essere belli e travolgenti, questi 5 segni zodiacali faranno cadere tutti ai loro piedi! Ma cerchiamo di capire il perché e con quali doti otterranno questo invidiabile effetto. È davvero strano sapere che le stelle possano donare bellezza alle persone solo in base al segno zodiacale. Ma, attenzione, perché la bellezza non è solo espressione di un aspetto fisico, perfetto e invidiabile. Ci sono, infatti, tanti elementi che finiscono per rendere bella una persona e, quindi, per far cadere gli altri ai loro piedi. Si tratta, dunque, di una molteplicità di fattori che avvolgono l’immagine. Si pensi ad un piacevole aspetto, unito ad un carisma eccezionale.

In astrologia non c’è unanimità di vedute se al primo posto in assoluto vi sia il segno dei Pesci o del Leone. Quest’ultimo, solitamente, oltre ad essere bello, è molto attraente e affascinante. Punto di forza, è la sua folta chioma e i bei lineamenti, uniti ad una bellezza selvaggia e un po’ aggressiva. Comunque, è considerato tra i segni più belli dello zodiaco, seguito o, a pari merito, con i Pesci. Questi ultimi, solitamente, sono dotati di un aspetto fisico piacevole e una voce profonda, accompagnata da una certa innocenza. È questo connubio di doti, a renderli irresistibili agli occhi degli altri.

Altro segno che attrae fortemente è quello dei Gemelli, che è anche molto socievole e provocante. A ciò, unisce, solitamente, un sorriso malizioso e un fare frizzante e accattivante. Si tratta di un segno dinamico che, diventa davvero irresistibile, per tutti coloro a cui piace questa solarità.

Altri segni belli e travolgenti

Altra bellezza ammirata da tutti è la Bilancia, a cui Venere conferisce una bellezza armoniosa e raffinata. Essa rappresenta il segno dell’equilibrio e della perfezione, dotato di un fascino pulito e perciò stesso irresistibile. A sua volta, inoltre, è dotata di un grande senso estetico, che la attira verso le cose belle. Anche l’Ariete è tra i segni più apprezzati, per la sua bellezza fisica. A ciò accompagna uno sguardo un po’ sarcastico e un modo di fare, talvolta, un po’ arrogante. Certamente, la dote principale del suo fascino è proprio la sicurezza, che riscuote non poco successo! La sua è una bellezza decisa, tipica di una persona determinata e dotata di grande carattere.

