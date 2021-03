Negli ultimi anni è cambiato il modo di percepire il nostro corpo e quindi anche di vederci. Oggi, nonostantre al vita sia più fenetica di un tempo, ci teniamo molto ad apparire sempre in forma e quasi in relax. Avere uno sguardo riposato, senza occhiaie e borse è il sogno di molte persone, specialmente quando le poche ore di sonno, lo stress quotidiano, il lavoro al computer, ci fanno apparire stanchi e invecchiati.

La zona del contorno occhi non deve essere sottovalutata, perché è proprio questa, che ci fa apparire con un aspetto fresco, rilassato e con uno sguardo profondo.

Sul mercato è in vendita un prodotto che per alcuni è davvero rivoluzionario! Con l’ultima novità che sta spopolando diciamo addio alle borse, alle occhiaie e alle zampe di gallina e appariamo con un volto disteso e rilassato.

Di cosa si tratta e perchè sono così apprezzati?

I patch occhi, sono cerotti molto facili da applicare, agiscono sulla pelle donandole idratazione ed elasticità.

I patch occhi sono costituiti di materiale in hydrogel.

Sul mercato sono in vendita diverse tipologie che si adattano ai tanti tipi di pelle. Quindi, la scelta è variegata.

Contengono principi attivi idratanti, lenitivi, decongestionanti, in grado di ridurre le occhiaie e i segni del tempo.

Possono essere utilizzati dopo una notte insonne o solo per curare il contorno occhi.

Sono l’alternativa ottimale alle maschere per il viso perché in pochi minuti riescono a cambiare le condizioni della pelle attorno agli occhi.

Come si utilizzano

I patch occhi vanno messi in frigorifero per 10 o 15 minuti, prima di essere utilizzati.

Vanno applicati sulla pelle pulita e asciutta, e tenuti in posa dai 15 ai 25 minuti.

Applicarli due volte a settimana e non utilizzarli in caso di pelle irritata.