Per le Borse inizia in modo spumeggiante il mese di settembre. Tutti i principali listini europei hanno iniziato le contrattazioni del primo giorno del mese con un deciso balzo dei prezzi. Con l’inizio di settembre le Borse schizzano anche grazie a questa incoraggiante notizia che è arrivata dall’Asia. Una notizia che ha portato un’ondata d’entusiasmo in Europa, che ha aperto al galoppo. Peccato che nell’arco della giornata buona parte dei guadagni si siano ridimensionati, specialmente per Piazza Affari. Analizziamo cosa è accaduto oggi.

Come consuetudine nella notte europea si svolgono le contrattazioni dei mercati asiatici che chiudono poco prima dell’apertura delle Borse europee. Oggi i mercati asiatici hanno terminato tutti in rialzo. La variante Delta del Covid inizia a fare meno paura e dopo alcune settimane d’incertezza, i mercati hanno preso nuovamente la via del rialzo. È il caso della Borsa giapponese. Il Nikkei 225 ha chiuso la prima seduta della settimana con un rialzo attorno all’1,3%. Ma soprattutto ha chiuso sui massimi da metà luglio. In realtà i prezzi avevano terminato in forte guadagno già martedì 31 agosto. La seduta di oggi conferma che il sereno sta tornando sulle Piazze asiatiche.

La notizia dei rialzi ha messo le ali alle Borse europee che hanno aperto tutte molto sopra la chiusura di ieri. Anche l’indice maggiore di Piazza Affari in avvio è schizzato in alto. In apertura il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha fatto segnare il primo prezzo a 26.191 punti, quasi 180 punti sopra la chiusura di ieri. Poi i prezzi sono volati verso i 26.400 punti, dopo avere superato la soglia dei 26.200 punti, confermando l’analisi fatta dai Nostri analisti. Purtroppo, una volta sfiorati i 26.400 punti i prezzi hanno iniziato scendere, per chiudere a 26.181 punti, leggermente sotto il prezzo d’apertura. Rispetto alla seduta di ieri il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,6%.

Tra le blue chip da segnalare la buona seduta dei titoli bancari, anche se i rialzi non sono stati eccezionali. Il titolo migliore è stato Unicredit che ha guadagnato l’1,6%, seguito da Intesa Sanpaolo che ha guadagnato l’1%. Il recupero dei bancari è certamente una buona notizia perché sono un pilastro fondamentale del listino italiano.

Sul resto del listino Eems continua la sua corsa senza sosta e anche oggi ha messo a segno un rialzo di quasi il 13%. L’azione è stata oggetto di un focus da parte dei nostri Analisti.

