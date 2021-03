Con le piante in casa c’è un’azione da fare che però molti sbagliando non fanno mai, e quindi poi queste si ingialliscono, iniziano a perdere le foglie e infine muoiono. Tutto questo perché non si fa una semplice azione, ed è veramente semplice. Però questa azione è fondamentale, quindi bisogna farla.

La cura delle piante in casa

Le piante in casa hanno bisogno di più o meno attenzioni. Dipende ovviamente dal tipo di pianta che si sceglie. Tendenzialmente chi è alle prime armi sceglie delle piante semplici, come ad esempio le succulente. Evitiamo tipo i bonsai, che semplici non sono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Scegliamo quelle piante che sanno stare molto tempo senza acqua e che non hanno bisogno di moltissima luce. Così ogni angolo della casa più o meno va bene. C’è però un’azione da fare sulle piante, che nessuno fa mai. E bisogna farla a prescindere dalla tipologia di pianta.

Con le piante in casa c’è un’azione da fare che però molti sbagliando non fanno mai

Un’azione molto importante che molti si dimenticano di fare è quella di pulire le foglie delle piante. Può sembrare una cosa inutile, ma in realtà non lo è. Infatti la superficie delle foglie deve essere pulita e non vi devono essere residui di polvere o sporco. Questo perché dalle foglie viene fatta la fotosintesi, attività fondamentale e naturale delle piante.

Come pulire le foglie

Le foglie ovviamente si possono pulire in tantissimi modi. Si può usare l’acqua e si può usare un pezzo di carta senza nessun liquido. È possibile usare anche il latte, magari quello che rimane nelle bottiglie che si hanno in casa. Prima di buttarle quindi prendere dei dischetti di cotone, bagnarli con il latte e strofinarli sulle foglie portando via lo sporco.

Approfondimento

Ecco cosa fare se la sansevieria ha le foglie secche e gialle.