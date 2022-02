Grazie alla sua capacità di diffondere il calore in maniera uguale sugli alimenti, il rame e le pentole in rame sono molto adatti per cucinare dei piatti a lenta cottura.

I nostri avi ne facevano un grande uso in quanto non esistevano ancora pentole in metallo o di teflon, Oggi abbiamo perso l’abitudine di cucinare con questo tipo di pentole non solo per via dei costi della pentola stessa, ma anche per la velocità delle preparazioni. In realtà nelle nostre moderne cucine ipertecnologiche una stoviglia così importante non dovrebbe mancare.

Cucinare con il rame questi piatti

Ottime per cucinare polenta e risotti, le pentole in rame non sono adatte per la preparazione di cibi più acidi come potrebbero essere i pomodori. Sono però utilissime per la preparazione di zuppe, arrosti e pesci. I risotti risulteranno davvero straordinari se cucinati in queste pentole.

Ottime per lunghe cotture di cibi che richiedano una temperatura costante, le pentole in rame possono servire per preparare delle incredibili zuppe invernali.

Prendiamo l’orzo e le verdure di stagione. Poniamo sul fondo una cipolla tritata finemente, una volta imbiondita aggiungiamo l’orzo e lasciamo insaporire. Sfumiamo con del vino a piacere. Dopo averlo fatto tostare per qualche minuto aggiungiamo il brodo vegetale precedentemente preparato. Iniziamo così la cottura. Sbollentiamo le verdure di stagione in una pentola a parte, ma attenzione a non ultimare la cottura. La completeremo insieme all’orzo.

Una volta pronte, tagliamole a pezzettini e aggiungiamole all’orzo ormai in cottura finale. Facciamo insaporire così tutti gli ingredienti per poterli amalgamare, ma soprattutto si avvieranno insieme verso la cottura finale. Spegniamo e aggiungiamo olio e parmigiano in abbondanza.

Con le pentole in rame è possibile preparare non solo polenta e risotti ma anche questi ottimi piatti

Anche per cucinare marmellate e conserve le pentole in rame si rivelano essere molto adatte. Il motivo è molto semplice, la diffusione costante del calore. Grazie alla temperatura diffusa in tutta la pentola si crea un composto più omogeneo e legato tra zucchero e frutta. La marmellata risulterà davvero morbida e consistente al tempo stesso verrà mantenuto sia il sapore che il profumo.

Per ottimizzare il tutto sarebbe meglio usare una pentola in rame dalla forma svasata, questo tipo di pentola aiuterà l’evaporazione dell’acqua in eccesso tutto a favore della morbidezza della marmellata.

Con le pentole in rame è possibile preparare innumerevoli pietanze come facevano le nostre nonne. Il costo della pentola sarà in realtà dimezzato nel tempo grazie alle ottime qualità del materiale.