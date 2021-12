Dopo aver trascorso i giorni che precedono le festività natalizie ai fornelli, per il pranzo di Santo Stefano molti di noi desiderano il relax totale. Magari portiamo in tavola le rimanenze della Vigilia e del Natale o ci accontentiamo di un pranzo al volo senza troppe pretese. Ovviamente, per tanti di noi, anche il giorno successivo al Natale rappresenta un momento per stare in famiglia e proseguire al meglio le festività. Tra giochi da tavola e piacevoli incontri con amici e parenti, è certamente un’occasione in più per riunirsi e stare insieme.

Con le mele possiamo cucinare un secondo piatto facile e veloce per il pranzo di Santo Stefano

Dunque, questo giorno merita di essere onorato come tutti gli altri. Magari possiamo semplicemente mantenerci più leggeri, rispetto alle classiche abbuffare natalizie, e preparare ai fornelli un piatto facile e veloce. Un secondo sfizioso e gustoso, con cui possiamo sorprendere i nostri ospiti a tavola, sono le cosce di pollo con mele e mandarini. Una prelibatezza per il palato, semplice e veloce. Andiamo a vedere gli ingredienti per 4 persone e la ricetta:

8 cosce di pollo;

8 mandarini;

2 mele;

1 pompelmo;

un cucchiaio di miele;

rosmarino, salvia, olio extravergine d’oliva sale q.b.

Preparazione

In una ciotola spremiamo 4 mandarini e mezzo pompelmo e mescoliamo il succo con il miele, 3 cucchiai d’olio e un pizzico di sale. Mescoliamo per bene fino ad ottenere un composto omogeneo.

Puliamo le cosce di pollo, sciacquandole e tamponandole con della carta assorbente. Sistemiamole in una terrina e inondiamole con l’emulsione che abbiamo preparato precedentemente. Lasciamo marinare le nostre cosce di pollo in frigo per un’ora, girandole di tanto in tanto.

Trascorso il tempo, riprendiamo le cosce di pollo e le sgoccioliamo dalla marinatura. Disponiamole in una pirofila da forno, unendo mezzo pompelmo tagliato a fettine sottili, le mele e i mandarini rimasti tagliati a metà. Versiamo sul pollo la marinatura che abbiamo tenuto da parte e aromatizziamo con la salvia e il rosmarino.

Completiamo la cottura in forno e serviamo in tavola

Copriamo la pirofila con un foglio di alluminio e inforniamo a 200° per 30 minuti. Trascorso il tempo, possiamo rimuovere il foglio di alluminio. Continuiamo la cottura in forno per altri 30 minuti fino a quando le cosce di pollo non raggiungono una corretta doratura.

A cottura terminata, possiamo impiattare e servire in tavola le nostre deliziose cosce di pollo. Se vogliamo, possiamo accompagnare le cosce di pollo in tavola con una delicata composta della nonna.

Dunque, altro che avanzi, con le mele possiamo cucinare un secondo piatto facile e veloce per il pranzo di Santo Stefano.

