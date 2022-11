La vita moderna è spesso frenetica. Non sorprende che negli ultimi anni stiano spopolando sempre più ricette che si preparano usando pochi ingredienti e nel minor tempo possibile. Alcune di queste sono varianti “lampo” di ricette già note.

Siamo in autunno e molte persone amano preparare dolci anche usando gli ortaggi e frutti di stagione. Uno di questi è la mela, con cui è possibile preparare golosissime torte. Se però si ha poco tempo, è possibile cucinare una torta in tazza alla mela.

In questa guida vedremo che con latte e cioccolato più un altro ingrediente si prepara una variante del classico budino. Quest’ultimo sarà pronto in pochi minuti, al termine dei quali andrà lasciato in frigorifero a riposare per qualche ora.

Pertanto, sarà poi pronto in caso di voglia fare un goloso spuntino al ritorno dall’università, dal lavoro, dalla palestra o da qualsiasi altro impegno.

Con latte e cioccolato più un altro magico ingrediente prepariamo un budino irresistibile

Il magico ingrediente di cui avremo bisogno è la maizena e cioè l’amido di mais, che è ciò che permette al budino di acquisire la giusta consistenza. Per lo stesso motivo, viene utilizzato anche nella preparazione di salse e vellutate.

Ingredienti per 4 porzioni

500 g di latte;

200 g di cioccolato a propria scelta;

30 g di maizena.

Preparazione

Mettiamo una parte di latte freddo in un bicchiere e versiamo la maizena al suo interno. Mescoliamo più volte per assicurarci di ottenere una soluzione omogenea.

Versiamo il latte restante in un pentolino e mettiamolo sul fuoco. Far sciogliere il cioccolato al suo interno. Quando bolle, aggiungiamo la soluzione di latte e amido. Mescoliamo utilizzando un mestolo oppure una frusta a mano. Una volta che il budino si sarà addensato, spegniamo il fuoco. Trasferiamolo negli appositi stampini e aspettiamo che si intiepidisca.

Lasciamo gli stampini in frigorifero per qualche ora. Una volta che saranno pronti, attendiamo qualche minuto di tempo e poi impattiamoli e serviamoli.

Come sostituire l’amido di mais

Se in casa non abbiamo l’amido di mais o non lo troviamo al supermercato, possiamo usare la fecola di patate. Con 30 g di questo ingrediente si sostituisce la stessa quantità di maizena.

Un’alternativa alla fecola di patate è l’amido di riso. In questo caso, però, dovremo utilizzarne una quantità leggermente maggiore a seconda della consistenza che vorremo ottenere.