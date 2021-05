Insieme alle zanzare è sicuramente uno dei tormenti dell’estate: la cistite. Questa infiammazione delle “parti basse” così fastidiosa, anche se non pericolosa. Con l’arrivo dell’estate torna il problema della cistite ma non per noi se utilizziamo questi efficienti metodi naturali. E, ci permettiamo di invitare alla lettura di questo articolo anche i signori maschietti, che spesso sono afflitti da prostatiti. I rimedi naturali che proponiamo, dietro suggerimento di un amico medico, sono rivolti infatti a entrambi i sessi.

Per prima cosa un bel decotto di malva

Uno dei più importanti alleati dell’essere umano nella storia contro la cistite è la malva. Una pianta le cui virtù emollienti e antiinfiammatorie sono conosciutissime sia per uso esterno, che per uso interno. La sua forza nell’eliminare le infiammazioni in questione è dovuta alle sue mucillagini, ma anche alle vitamine e ai minerali. A uso interno, suggeriamo l’assunzione di una tisana, a base di foglie secche, che potremmo tranquillamente bere nell’arco di tutta la giornata. Per l’uso esterno invece, dovremmo applicare sulle parti intime degli impacchi imbevuti sempre nel suo infuso. La malva non ha particolari controindicazioni, tanto da essere consigliata anche alle mamme in gravidanza, ai bambini e agli anziani. Ma, come sempre, prima di assumerla, consigliamo un parere del medico o del farmacista.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Poco conosciuta ma efficacissima per la cistite

Con l’arrivo dell’estate torna il problema della cistite ma non per noi se utilizziamo questi efficienti metodi naturali, tra cui la verga d’oro. Parliamo di una pianta officinale poco conosciuta, ma dalle incredibili virtù diuretiche e antiinfiammatorie. Proprio per la sua ricchezza di principi attivi, viene utilizzata anche per combattere la ritenzione idrica. Non solo, perché i suoi nutrienti naturali depurano il nostro sangue, facendoci eliminare gli acidi urici in eccesso. Protagonisti proprio delle cistiti e delle infiammazioni. Nel nostro caso, potremmo assumerla come tisana, ma anche nella versione in tintura madre. In questo caso, consultando comunque sempre un medico, per 3 volte al giorno, potremmo assumere delle gocce, che in breve, elimineranno il nostro problema.

Approfondimento

A quale età dobbiamo cominciare ad assumere gli integratori per la prostata?