Il periodo estivo è forse quello più atteso da tutti con le giornate che si allungano e il sole caldo che bacia la pelle. Ma con l’arrivo dell’estate per evitare calori improvvisi è importante seguire questo utilissimo consiglio soprattutto nelle ore più calde.

Molti amano questa stagione che però porta con sé anche molte complicazioni. Infatti, il caldo eccessivo può portare a cali di pressione improvvisa, sbalzi di calore e anche fastidi alla gola se si passa da luoghi esterni troppo caldi a spazi interni troppo freddi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Che cosa bisogna fare

Per sopravvivere dunque a questo periodo è importante seguire alcune piccole regole che vanno dalle più banali come bere tanta acqua a non mangiare in modo troppo pesante.

Per resistere al meglio alle alte temperature si possono assumere anche degli integratori specifici dedicati al periodo estivo. Ma oltre alle solite regole da seguire ecco un pratico consiglio.

Con l’arrivo dell’estate per evitare calori improvvisi è importante seguire questo utilissimo consiglio soprattutto nelle ore più calde

I capi che si indossano sono importanti e uno non vale l’altro. Il solito consiglio è quello di prediligere capi chiari a quelli scuri ma non è di questo che vogliamo parlare. Quello su cui vogliamo soffermarci sono le fibre con cui i capi sono fatti. Infatti, per trascorrere meglio la giornata ed evitare calori improvvisi si consiglia di indossare indumenti realizzati con fibre naturali perché sono traspiranti.

Tra le fibre naturali traspiranti si consiglia il cotone che è una delle fibre più diffuse. Un altro tessuto molto diffuso durante l’estate è il lino, anch’esso molto traspirante che regala una sensazione di freschezza alla pelle.

Infine, si consigliano i capi realizzati con fibre di bamboo che, oltre ad essere traspiranti, riparano dai raggi ultravioletti, sono molto delicate sulla pelle e hanno proprietà antibatteriche.

Approfondimento

Stupenda scarpa estiva da abbinare con quello che si ha nell’armadio perché sta bene con tutto