Se ci siamo stufati delle solite verdure invernali come cavoli, cavolfiori, verze, patate e carote, finalmente arriva un po’ di varietà. Sugli scaffali dei supermercati e nei mercati cominciano a vedersi prodotti più primaverili e tra questi figurano finalmente gli asparagi. Oltre ad essere buonissimi e molto versatili in cucina, gli asparagi sono anche una fonte importante di nutrienti. Oltre a un alto contenuto di vitamina C e vitamina E, sono anche buone fonti di potassio, calcio, fosforo e magnesio. E soprattutto, gli asparagi sarebbero una delle fonti migliori di fibre, fondamentali per il benessere del nostro intestino e di tutto l’apparato digerente.

Dovremmo quindi senza indugio metterli nel carrello. Ma se non sappiamo più come cucinarli e vogliamo provare qualcosa di diverso dai soliti asparagi bolliti, proviamo questa nuova ricetta. Certamente farà venire l’acquolina in bocca a tutta la famiglia.

Basta un rotolo di pasta sfoglia, formaggio e affettati

Gli ingredienti per preparare questa ricetta sono pochi e semplicissimi da reperire. Oltre a un bel mazzo di asparagi freschi, ci servono un rotolo di pasta sfoglia, dei cubetti di formaggio e qualche fetta di affettato, più uovo e semi per guarnire. Se vogliamo una versione vegetariana possiamo ovviamente omettere l’affettato o sostituirlo con un’alternativa vegetale. Ma passiamo subito alla ricetta.

Con l’arrivo della primavera proviamo gli asparagi vestiti al forno, semplicissimi e croccanti pronti in 5 minuti

Per questa ricetta ci servirà:

un mazzo di asparagi freschi;

un rotolo di pasta sfoglia;

una manciata di cubetti di formaggio;

qualche fetta di affettato a nostra scelta;

il tuorlo di un uovo (facoltativo);

misto di semi per guarnire (facoltativo).

Vestiamo gli asparagi con la pasta sfoglia, il formaggio e l’affettato

Per prima cosa dobbiamo sbollentare gli asparagi in modo da renderli più morbidi e velocizzare la cottura al forno. Sbollentiamoli quindi per pochi minuti in acqua bollente leggermente salata. Poi prendiamo la nostra pasta sfoglia, tagliamola a strisce larghe circa 3 centimetri. Tagliamo anche l’affettato in strisce lunghe e sottili. Ora posizioniamo su ciascuna striscia di pasta sfoglia una striscia di affettato e qualche cubetto di formaggio. Poi avvolgiamo la striscia di pasta sfoglia insieme al formaggio e all’affettato intorno a ciascun asparago. Alla fine, gli asparagi sembreranno vestiti nella pasta sfoglia. Spennelliamo con il tuorlo sbattuto di un uovo e cospargiamo con un misto di semi, se lo desideriamo.

Inforniamoli per pochi minuti

Disponiamo gli asparagi vestiti in una teglia rivestita di carta da forno, e inforniamo a 180 gradi. Gli asparagi saranno cotti quando la pasta sfoglia comincerà ad imbrunirsi. Con l’arrivo della primavera proviamo gli asparagi vestiti, certamente piaceranno a tutta la famiglia!

