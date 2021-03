Chi possiede un cane o un gatto ha un motivo in più per uscire all’aria aperta, perché consente al proprio amico a quattro zampe maggiore libertà rispetto allo spazio tra le mura domestiche. Però, non bisogna correre rischi poiché con l’arrivo della primavera cani e gatti sono sotto assedio di parassiti e insetti.

In un altro articolo abbiamo spiegato cosa fare per difendere i nostri animali dal freddo. Ora focalizziamo l’attenzione sull’arrivo della primavera.

I rischi nell’aria e nell’erba

Bisogna fare molta attenzione a ciò che si nasconde tra l’erba ma anche nell’aria. Con le prime giornate primaverili la voglia di uscire è tanta e spesso si dimentica di questo problema. Perciò i più attenti proprietari di cani attuano dei particolari accorgimenti per evitare l’attacco dei parassiti ai propri amici a quattro zampe.

Non basta l’antipulci

Logicamente cani e gatti vanno schermati tutto l’anno da pulci e zecche non solo in questo periodo primaverile. Purtroppo, però, in questa stagione iniziano ad esserci dei particolari insetti capaci di rendere la vita difficile a cani e gatti. Parliamo di zanzare, pappataci o flebotomi capaci di trasmettere ai nostri cari animali da compagnia dei parassiti responsabili di malattie più gravi. Usando dei repellenti per gli insetti si combatte la filariosi e la leishmaniosi.

Cosa fare per difendere i nostri amici a quattro zampe

I cani sono particolarmente vulnerabili e perciò vanno adottati particolari sistemi di somministrazione degli antiparassitari. In questo caso sul mercato ci sono delle pipette da mettere sul pelo in modo costante almeno ogni mese o secondo la prescrizione del veterinario. Inoltre esistono dei collari antiparassitari oppure delle compresse da far ingerire al cane. Logicamente prima di acquistare compresse meglio confrontarsi con il veterinario che indicherà la frequenza di somministrazione perché varia in base al tipo di prodotto.

Cosa conviene di più

Gran parte dei veterinari consigliano il collare antiparassitario per il cane perché più comodo e può essere facilmente tolto e rimesso. Con l’arrivo della primavera cani e gatti sono sotto assedio di parassiti e insetti. L’importante è prestare la massima attenzione per i nostri amici a quattro zampe.