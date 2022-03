L’arrivo della bella stagione con frutta e verdura che abbonderanno sulle nostre tavole, è una bella notizia anche per i nostri cagnolini. Oltre alle loro pappe, sia secco che umido, come consigliano i veterinari, sarebbe bene fornire loro vitamine e antiossidanti. Se i nostri amici non hanno particolari patologie o sofferenze, possono avvantaggiarsi dell’assunzione di frutta fresca. Molti alimenti specifici oggi, soprattutto quelli in fascia più alta, garantirebbero anche un corretto apporto di vitamine. Ma una bella fetta di mela o un pezzetto di banana farebbero decisamente la gioia del nostro amico peloso. Oltre, a rappresentare ovviamente un ulteriore innesto di nutrienti salutari. Andiamo a scoprire anche qualche alimento meno conosciuto, ma davvero consigliabile e inseribile nella dieta dei nostri amici.

Attenzione comunque agli zuccheri della frutta

Quando stiamo educando i nostri amici a quattro zampe, forniamo loro il cosiddetto “premietto”. Quel biscottino o crocchetta, che suggerito anche dall’educatore, serve a fare imparare più velocemente i comandi ai nostri amici. Ecco che potrebbe essere il momento buono per inserire nella loro dieta un pezzetto di frutta. Attenzione però che alcuni frutti sono molto zuccherini e se il cane non fa tanto movimento, non bisogna eccedere con le dosi. Allo stesso modo, con le fibre, che tanto bene fanno all’intestino, ma in alcuni soggetti potrebbero provocare vomito e diarrea. Consultiamoci sempre con il nostro veterinario, soprattutto se abbiamo preso una razza nuova e che conosciamo ancora poco. Senza dimenticare che introdurre anche un alimento benefico come un frutto, ma nuovo nella dieta del nostro amico, potrebbe causargli intolleranze e allergie.

Con l’arrivo della bella stagione ecco frutta e verdura più salutari da dare ai nostri cani ma attenzione a questo alimento killer del loro stomaco

Se quindi il nostro amico è sano, il classico pezzetto di mela, pieno di vitamine e antiossidanti, sarebbe il frutto perfetto. Pochi sanno che le mele, ma non il torsolo, contribuiscono alla dentizione del nostro amico. Denti più sani, ma anche alito migliore, cosa da non sottovalutare, visto che spesso i nostri amici ci travolgono con un alito simile a quello degli zombie.

Un alleato inaspettato

Detto della mela, anche la banana, ma non data in eccesso, sarebbe un’ottima fonte di potassio. Occhio che al loro cervello farebbero bene anche i mirtilli. Per lo stesso motivo per cui li assumiamo noi, cercando un alleato nell’innalzamento del sistema immunitario e nella lotta all’invecchiamento cerebrale. Con l’arrivo della bella stagione ecco frutta e verdura salutari, stando attenti a non dare mai ai nostri cani la cipolla. Con l’aglio e l’uva gli alimenti killer che potrebbero intossicare il loro fegato delicato.

