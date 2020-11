L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto da non sottovalutare. Tutti sappiamo che dal primo gennaio 2021 dovrebbe partire la lotteria degli scontrini. Ora arriva una notizia davvero interessante: con l’acquisto di farmaci è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato un provvedimento ad hoc. Perciò, a questa nuova iniziativa della lotteria degli scontrini sono ammessi anche quelli aventi ad oggetto corrispettivi da trasmettere al sistema tessera sanitaria. In un primo momento, questa possibilità è stata esclusa.

Cosa fare

Per fare in modo di rendere utili gli scontrini per l’acquisto di farmaci va fatta una determinata azione quando si paga e si riceve lo scontrino. Il consumatore deve espressamente chiedere all’esercente l’acquisizione del codice lotteria invece del codice fiscale. Perciò, quando si va in farmacia ci sono due strade per ottenere dei vantaggi sull’acquisto.

Dare il codice fiscale vuol dire sfruttare la detrazione fiscale della spesa in dichiarazione dei redditi. In alternativa, dare il codice lotteria per sfruttare i benefici dalla partecipazione a questa nuova iniziativa premiale. L’Agenzia delle Entrate con questo provvedimento ha chiarito molti aspetti.

La lotteria degli scontrini

Il nuovo concorso con estrazioni a premi (settimanali, mensili ed annuali) dovrebbe partire il 1° gennaio 2021. Questo, termine, tuttavia, potrebbe subire eventuale proroga a causa della seconda ondata di Covid-19 che sta interessando l’Italia e che sta portando con se nuove ed ulteriori misure restrittive alle attività economiche del Paese. D’altronde, il Governo, ha anche prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

Chi può partecipare alla lotteria degli scontrini

I maggiorenni e residenti in Italia possono partecipare alla lotteria degli scontrini. Il valore minimo per poter usare lo scontrino è di un euro. Come detto, serve il codice lotteria abbinato al proprio codice fiscale. Perciò con l’acquisto di farmaci è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini.