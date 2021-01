In questa sede la Redazione di ProiezionidiBorsa illustrerà come con l’accredito stipendio o pensione su questo conto corrente si può vincere un cellulare.

Il 2020 è stato un anno in cui l’ABI ha certificato come i depositi sui conti correnti siano andati esplodendo di salute. Ossia si sono gonfiati di soldi a dismisura, al punto che, secondo la nota Associazione bancaria, su ogni c/c si trovano di media 18mila euro depositati.

Parimenti, gli intermediari finanziari cercano di attrarre a sé quanta più parte di questa enorme massa monetaria. Come? Mediante il ricorso uno o più degli strumenti classici utilizzati dalle aziende del credito. Tipo: promozioni speciali sul taglio dei costi (azzerati o quasi), offerta pro-tempore di interessi attivi “allettanti”, regali alla clientela a determinate condizioni.

Con riferimento a quest’ultimo ambito, vediamo come con l’accredito stipendio o pensione su questo conto corrente si può vincere un cellulare.

L’offerta di Poste Italiane

Il noto gruppo delle Poste Italiane ha lanciato il concorso “Accredito stipendio e pensione sul conto corrente BancoPosta”. Come aiuta a comprendere lo stesso nome, ai titolari di c/c BancoPosta è sufficiente chiedere ed ottenere l’accredito della pensione o dello stipendio per poter partecipare.

Tale richiesta è stata possibile farla sin dallo scorso 23 novembre 2020 e lo si potrà continuare a fare fino al prossimo 27 febbraio. Una volta andata a buon fine la richiesta sarà poi sufficiente comunicare l’IBAN direttamente all’ufficio postale, nel caso di accredito pensione. Oppure al proprio datore di lavoro, nel casi di accredito stipendio.

In palio c’è la possibilità di vincere un telefono Samsung Galaxy S20 + 5G, con estrazione finale prevista entro il 31 marzo 2021. Inoltre è possibile raddoppiare le probabilità di vincita se, sempre entro lo stesso termine, si sottoscrive un PAC (Piano di Accumulo del Capitale).

Come tutti i concorsi, anche questo presenta limi e condizioni. Tipo quello per cui deve trattarsi di un primo accredito, tanto che si tratti di pensione o di stipendio. Pertanto non vi può partecipare chi ha già uno dei due accrediti su un altro c/c BancoPosta, o PostePay Evolution o Libretto Postale.

In caso di dubbi, per tutte le specifiche del concorso, incluse cause di esclusioni e limitazioni, si può consultare il regolamento dello stesso. Oppure chiamare all’800.185.490 e chiedere tute le specifiche del caso.

Analisi costi e benefici di questa come di qualunque altra promozione bancaria

Veniamo a questo punto all’analisi dell’iniziativa. La quale, come abbiamo detto, mira ad aumentare le masse gestite e raccolte dall’azienda proponente.

Si tratta di una soluzione diversa nella forma ma più o meno simile nella filosofia a quelle adottate dalle altre banche concorrenti. Si pensi al classico esempio degli istituti di credito che gestiscono conti deposito e che li propongono al mercato a tassi più vantaggiosi rispetto ai loro tassi standard. Ma, anche in questo caso, spesso si tratta di promo riservate solo ai nuovi clienti che apportano nuova liquidità.

Altre volte, invece, può capitare le banche si accollino per un tot periodo di tempo l’imposta di bollo. La quale poi ritorna di nuovo a carico del cliente una volta terminato il periodo d’offerta.

Insomma, si potrebbe dire nulla di nuovo sotto il sole. Gli intermediari del credito mirano essenzialmente ad aumentare le loro masse raccolte, gestite e intermediate.

Al piccolo risparmiatore, come al solito, vale sempre lo stesso principio. Ossia analizzare tutto il flusso dei costi e dei benefici che ogni singola promozione inevitabilmente comporta e poi regolarsi di conseguenza.

