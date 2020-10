Le fasce più deboli cubane corrono il serio rischio di rimanere ancora più povere. Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha annunciato che con la riforma monetaria scompare il libretto di approvvigionamento a Cuba. Ma di cosa si tratta? I cubani tramite questo strumento, introdotto nel 1963, acquistano beni di prima necessità a prezzi vantaggiosi. Il popolo cubano non ci sta perché questa misura si attua in un momento di grave crisi economica. Il coronavirus ha messo in ginocchio Cuba azzerando il turismo. Nel contempo gli Stati Uniti con i dazi commerciali hanno generato maggiore crisi.

Nonostante ciò, il libretto di approvvigionamento ha le ore contate. Infatti, rimarrà in vigore solo in un primo step dopo l’unificazione monetaria. Il popolo cubano non ha ancora capito quali vantaggi porterà questa riforma monetaria.

La vera spada di Damocle è la riforma monetaria

Cerchiamo di capire, in cosa consiste, la riforma monetaria cubana. Quest’ultima regge su un pilastro: scomparsa del peso convertibile e nella parità con il dollaro. Di conseguenza, il peso dell’unica moneta locale sarà equivalente a 4 centesimi di dollaro americano.

L’isola caraibica, negli ultimi tempi, ha avuto una parziale dollarizzazione dell’economia interna. Infatti, supermercati, negozi non accettavano più valute locali ma solo pagamenti elettronici con valuta estera. In questa situazione, il Governo ha adottato la strategia nell’immediato di fare incetta, in tutti i modi, di valuta estera.

Il presidente cubano, per tranquillizzare la sua popolazione, ha annunciato che verranno introdotte misure economiche di sostegno. Infatti, salari e pensioni aumenteranno per far fronte all’inflazione prevista. Di contro, il Governo cubano ha intenzione di eliminare “sussidi non necessari”. Tra questi, come detto, il libretto di approvvigionamento.

Le rassicurazioni per chi ha soldi a Cuba

Tutti coloro che hanno soldi su conti bancari cubani devono stare tranquilli. Infatti, i risparmi continueranno ad avere lo stesso valore sia in moneta locale che in valuta estera. L’unica vera novità è un’altra: con la riforma monetaria scompare il libretto di approvvigionamento a Cuba.